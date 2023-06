Le anticipazioni della semifinale dell’Isola dei Famosi 2023: tre eliminazioni e le sorprese Le anticipazioni della semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 in programma per stasera, venerdì 16 giugno, su Canale 5. Ci saranno tre eliminazioni e una sorpresa per Marco Mazzoli.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In programma su Canale5 stasera, venerdì 16 giugno 2023, c'è la semifinale dell'Isola dei Famosi. Il nono appuntamento con il reality di Ilary Blasi , che vede Vladimir Luxuria e Enrico Papi sulle poltrone degli opinionisti e Alvin come inviato, sarebbe dovuto andare in onda lo scorso lunedì 12 giugno ma la morte di Silvio Berlusconi, la cui notizia è arrivata la mattina prima della diretta, ha stravolto la programmazione. I naufraghi nella puntata, in onda dalle 21.30, dovranno affrontare numerose prove e prendere scelte difficili nel tentativo di non essere eliminati. Per la semifinale è prevista una tripla eliminazione: ecco tutte le anticipazioni.

Tre eliminazioni nella semifinale: le anticipazioni di stasera

La puntata di stasera dell'Isola dei Famosi, la semifinale, vedrà tre naufraghi costretti ad abbandonare il gioco ad un passo dalla finale. Uno tra Helena Prestess e Gian Maria Sainato sarà il primo eliminato della serata essendo entrambi in nomination: sarà il voto dei telespettatori a decidere le loro sorti. A salvarsi, tra tutti, Pamela Camassa, avendo già ottenuto il pass per la finale nella puntata del 5 giugno 2023. Nonostante ciò, sarà messa di fronte ad una decisione importante che potrà cambiare il suo destino in Honduras.

La sorpresa per Marco Mazzoli

Marco Mazzoli nella puntata di questa sera sarà protagonista di una sorpresa organizzata dal reality con la complicità dallo studio di Paolo Noise, ritirato per problemi di salute, e di Fabio Alisei, volato in Honduras per l'occasione. Questa non sarà la prima sorpresa ricevuta dal volto de Lo Zoo di 105 all'Isola: lo speaker radiofonico ha già avuto la possibilità di parlare con il padre Claudio, di abbracciare la moglie Stefania Pittaluga, e di interagire con Paolo Noise prima che quest'ultimo lasciasse il programma. Una sorpresa è arrivata in settimana anche per Nathaly Caldonazzo che si trova sull'Ultima Spiaggia: per lei è arrivata in Honduras la figlia Mia Sangiuliano per trascorrere del tempo insieme.