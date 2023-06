Fabio Alisei all’Isola dei famosi, ancora una sorpresa per Marzo Mazzoli de Lo Zoo di 105 Dopo avere avuto la possibilità di incontrare la moglie Stefania Pittaluga e di interagire con l’amico ed ex naufrago Paolo Noise, Marco Mazzoli si appresta a ricevere una nuova sorpresa: l’amico Fabio Alisei è pronto a sbarcare in Honduras.

A cura di Stefania Rocco

Fabio Alisei de Lo Zoo di 105 è pronto a sbarcare in Honduras. Il naufrago, che ha già ricevuto la sorpresa della moglie Stefania Pittaluga – cui ha fatto una nuova proposta di matrimonio – e e ha avuto la possibilità di interagire con l’ex naufrago e amico Paolo Noise (costretto ad abbandonare il gioco per problemi di salute), riceverà a breve un’altra sorpresa: il collega, presenza fissa nello studio milanese dell’Isola, è pronto a sbarcare in Honduras per sostenerlo.

Le sorprese ricevute da Marco Mazzoli all’Isola dei famosi

L’arrivo di Fabio Alisei in Honduras è solo l’ultima delle sorprese ricevute dal volto de Lo Zoo di 105 all’Isola dei famosi. Nella puntata scorsoa, lo speaker radiofonico ha avuto la possibilità di parlare con il padre Claudio,con il quale ha potuto collegarsi in virtù della sua presenza in studio. “Io ero il tuo eroe, adesso tu sei il mio eroe. Cerca di vincere questa gara”, ha dichiarato affettuosamente papà Mazzoli, commuovendo il figlio. Prima ancora, Marco aveva ricevuto la visita a sorpresa della moglie Stefania Pittaluga, volata fino in Honduras per poterlo riabbracciare. L’uomo ha avuto inoltre la possibilità di interagire con l’amico e collega Paolo Noise, costretto ad abbandonare l’Isola per problemi di salute.

Chi è Marco Mazzoli

Popolare speaker de Lo Zoo di 105, Marco Mazzoli è al suo primo reality show. Ha accettato di partecipare al programma in compagnia del collega Paolo Noise che, tuttavia, ha dovuto abbandonare il reality a causa di un problema di salute. Inizialmente dell’avviso di abbandonare il gioco, ha deciso di restare in Honduras e di vivere al massimo questa esperienza. Lo dimostrano – tra le altre cose – le liti all’ordine del giorno con Helena Prestes, naufraga con la quale Mazzoli sembra non riuscire a instaurare una rapporto.