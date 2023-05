Chi è Stefania Pittaluga, moglie di Marco Mazzoli e direttrice artistica del marketing The Zoo Marco Mazzoli, noto conduttore radiofonico e ora naufrago all’Isola dei Famosi, è sposato con Stefania Pittaluga. Originaria di Milano, lavora con il marito dal momento che è la direttrice creativa del marketing de Lo Zoo di 105. I due si sono sposati nel 2010 a Miami e per il momento non hanno figli.

A cura di Elisabetta Murina

Stefania Pittaluga ha 49 anni ed è originaria di Milano. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, ha iniziato a lavorare come addetta alle vendite negli showroom del noto brand Stella McCartney, sia nella sede di Parigi che in quella di Milano. È stata poi responsabile commerciale di Pepoli, sempre nell'ambito della moda. Dopo le nozze con Marco Mazzoli, la sua carriera si è avvicinata sempre di più a quella del marito, tanto che ha iniziato ad occuparsi di comunicazione, marketing e pubblicità, diventando nel 2013 direttrice artistica del marketing di The Zoo.

Nel corso della puntata del 2 maggio dell'Isola dei Famosi, Mazzoli ha parlato della sua vita privata e, in particolare, del rapporto con la moglie Stefania. Si sono conosciuti nel 2009 e solo un anno dopo hanno deciso di sposarsi a Miami, con un matrimonio organizzato un pò all'improvviso durante un viaggio insieme a una coppia di amici. Per questo motivo, il naufrago ha promesso alla moglie di sposarla di nuovo con una cerimonia più tradizionale in Italia:

Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi, mi ha migliorato come essere umano. Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Ci eravamo messi insieme da un anno, eravamo a Miami con una coppia di amici e un pomeriggio ci annoiavamo, così siamo andati a sposarci in comune. Lei sogna il matrimonio. Io prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti.

Oggi la coppia vive a Miami, città nel quale si è sposata più di 10 anni fa. Lavorano insieme in radio, lui come speaker de Lo Zoo di 105 e lei come direttrice creativa del gruppo. Sui rispettivi social condividono diversi momenti della loro vita insieme, che trascorrono anche in compagnia del cane Zac. Per il momento non sono ancora diventati genitori.