Marzo Mazzoli ha chiesto alla moglie Stefania di sposarlo di nuovo, la proposta in diretta all’Isola

A cura di Stefania Rocco

Marco Mazzoli e Paolo Noise sono tra i protagonisti più irriverenti di questa edizione dell’Isola dei famosi ma, come già accaduto la scorsa puntata, si sciolgono quando la discussione ha come argomento la loro vita privata e, in particolare, le loro mogli. In occasione della puntata di martedì 2 maggio, Mazzoli ha chiesto alla moglie Stefania Pittaluga di sposarlo per la seconda volta. La prima, ha ammesso, non ha soddisfatto il desiderio della compagna di una cerimonia classica, come da tradizione.

Marco Mazzoli: “Ho sposato Stefania a Miami con 130 dollari”

“Mia moglie è una donna fortissima, è così forte che è riuscita a cambiarmi. Mi ha migliorato come essere umano.Lei odia il fatto che ci siamo sposati a Miami con 130 dollari. Lei sogna il matrimonio.Prometto davanti a tutti che quando esco da qua organizzo un vero matrimonio a mia moglie e vi invito tutti. Lei è la mia metà perfetta, l’esatto 50% che mi manca. Lei mi completa”, ha raccontato Marco in una clip che ha riassunto il rapporto con la compagna, senza riuscire a trattenere la commozione nonostante l’evidente sforzo di contenersi.

Mazzoli e la proposta a Stefania: “Organizziamo il matrimonio che sogni”

Lo speaker dello Zoo di 105 ha spiegato le circostanze del primo matrimonio: "Ci eravamo messi insieme da un anno. Eravamo a Miami con una coppia di amici e un pomeriggio ci annoiavamo e siamo andati a sposarci in comune. Io avevo la camicia bianca e i jeans. Il giorno dopo ci siamo presentati vestiti un po’ meglio, abbiamo invitato i 4 amici che avevano lì e ci siamo sposati. Ho pianto perché la signora che ci ha sposato ha fatto un bel discorso. Poi non abbiamo più avuto tempo, la vita mia e di Stefania è stata un po’ movimentata". E ha concluso chiedendo alla compagna di sposarlo di nuovo: "Stefania, davanti a milioni di spettatori, in diretta su Canale5, ti giuro che quando usciamo da qua organizziamo il matrimonio che hai sempre sognato".