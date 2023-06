Mia Sangiuliano è volata all’Isola dei Famosi per passare del tempo con la mamma Nathalie Caldonazzo Per la scomparsa di Silvio Berlusconi la programmazione dell’Isola è stata sospesa, ma la vita dei naufraghi ha continuato a scorrere. Ciò che il pubblico di Canale 5 non sa è che Nathalie ha avuto modo di passare del tempo con la figlia Mia Sangiuliano, volata in Honduras per farle una sorpresa.

A cura di Giulia Turco

La morte di Silvio Berlusconi ha imposto il lutto a Mediaset e di conseguenza uno stop della consueta programmazione. Dal giorno della sua scomparsa fino al giorno dei funerali, l’Isola dei famosi in particolare ha interrotto la messa in onda sia della puntata di lunedì 13 giugno, sia della fascia daytime.

Nathalie trascorre alcuni giorni con la figlia Mia in Honduras

I naufraghi sono stati prontamente informati della notizia e la vita sull’Isola è stata riorganizzata di conseguenza. Gli eventi che sono accaduti negli ultimi giorni però, naturalmente, non sono andati in onda e sono stati sommariamente riassunti nel daytime di giovedì 15 giugno, quando la programmazione ha iniziato a riprendere. Ciò che il pubblico di Canale 5 non sa, però, è che questa settimana Nathalie Caldonazzo ha avuto modo di trascorre del tempo con sua figlia Mia Sangiuliano. Volata in Honduras per farle una sorpresa. Nessun indizio nel daytime, a rivelarlo è stata la pagina social di Banijay Italia, che ha pubblicato una foto di mamma e figlia insieme.

(Foto Banijay Italia)

Il rapporto tra Nathalie Caldonazzo e la figlia Mia

Sicuramente nella corso della semifinale che andrà in onda venerdì 16 giugno, vedremo tutte le immagini dei giorni che la naufraga ha trascorso insieme alla figlia Mia. La sua presenza sull'Isola deve aver ridato a Nathalie le energie che le servivano per arrivare verso la finalissima del programma, nella quale tra l'altro è tra i favoriti per la vittoria. Il suo rapporto con Mia, nata dal matrimonio finito con Riccardo Sangiuliano, non è sempre stato lineare. La separazione, i rapporti difficili tra Mia e il padre e la vita frenetica di Nathalie sono stati veri e propri scossoni nella vita di Mia, che oggi ha 19 anni. Nonostante tutto però, mamma e figlia oggi stanno costruendo un rapporto bellissimo. "È una ragazza in gamba, sono orgogliosa di lei. Ne ha superate tante, con grande forza e carattere. Abbiamo un legame unico", ha raccontato la naufraga.