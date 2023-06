Isola dei Famosi, Alvin comunica la morte di Silvio Berlusconi: le reazioni dei naufraghi La notizia della morte di Silvio Berlusconi è arrivata anche in Honduras, sull’Isola dei Famosi. Alvin ha comunicato ai naufraghi la scomparsa del leader di Forza Italia, generando forti reazioni, in particolare in Helena Prestes, scoppiata in lacrime. La modella aveva chiesto informazioni sul suo stato di salute già nelle scorse puntate.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è arrivata anche in Honduras. Alvin è arrivato a Playa Fantasma per comunicare ai naufraghi della scomparsa del leader di Forza Italia, che ha generato non poco sgomento nei concorrenti, come si vede dalle foto scattate nel momento in cui l'inviato del reality ha annunciato loro la notizia, precisando anche che la puntata non sarebbe andata in onda.

L'annuncio di Alvin ai naufraghi

Pur non essendoci video del momento in cui Alvin è arrivato a Playa Fantasma, gli scatti che inquadrano i volti dei naufraghi, lasciano spazio ad un senso di smarrimento, come se ritornassero ad avere contatto con la realtà, ricordandosi d'un tratto che lontano da quelle spiagge c'è un mondo che continua a correre, veloce e in cui si verificano degli accadimenti che segnano, inevitabilmente, la contemporaneità. La scomparsa di Silvio Berlusconi, infatti, rientra in uno di quegli avvenimenti che cambia inevitabilmente le sorti del nostro Paese. D'altronde, Berlusconi è colui che ha creato Mediaset e che permette ad un programma come l'Isola dei Famosi di andare in onda da più di dieci anni.

Helena Prestes in lacrime dopo la notizia

Particolarmente turbata dalla scomparsa del Cavaliere è sembrata Helena Prestes che, infatti, si è allontanata abbandonandosi ad un pianto, dal quale trasuda un profondo dispiacere. D'altro canto la modella brasiliana, già lo scorso 8 maggio, durante la puntata dell'Isola dei Famosi, durante le nomination si era soffermata per chiedere a Ilary Blasi delle informazioni in merito allo stato di salute di Silvio Berlusconi. La richiesta sembrò particolarmente strana ai presenti in studio, ma dopo un attimo di silenzio e un certo brusio, la conduttrice rispose rassicurando la naufraga che, quindi, sollevata rispose: "Meno male, sono contenta".