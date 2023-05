Helena Prestes spiazza lo studio dell’Isola: “Vorrei sapere se Silvio Berlusconi sta bene” Al momento delle nomination ieri, durante la quarta puntata dell’Isola, Helena Prestes ha spiazzato Ilary Blasi e Enrico Papi: “Posso fare una domanda? Come sta Silvio Berlusconi?”.

Durante il momento nomination nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha fatto una domanda che ha lasciato spiazzati i presenti in studio e i telespettatori da casa. La naufraga dopo aver fatto il nome di Alessandro Cecchi Paone, ha chiesto informazioni riguardo lo stato di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale da quasi un mese a causa di una complicanza polmonare provocata da una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni.

La domanda di Helena Prestes su Silvio Berlusconi

Helena Prestes ieri al momento delle nomination ha spiazzato tutti i presenti in Honduras e il cast dell'Isola 2023 in studio quando ha chiesto informazioni su Silvio Berlusconi. La naufraga dopo aver nominato Alessandro Cecchi Paone, prima di ascoltare le parole del fidanzato Carlo Motta e salutare tutti, ha chiesto di poter fare una domanda: "Posso chiedere una cosa della vita reale? Vorrei sapere se Silvio Berlusconi sta bene", le parole alle quali Ilary Blasi e Enrico Papi hanno subito replicato. "Si, sta bene", le parole dopo un attimo di silenzio e un brusio in studio. "Sì? Allora sono contenta!" ha concluso la Prestes. Il riferimento della naufraga è alle condizioni di salute del leader di Forza Italia che si trova in ospedale dallo scorso 5 aprile per curare un'infezione polmonare che si è sviluppata nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

La sorpresa di Carlo Motta

Dopo l'episodio appena raccontato, Helena Prestes ha poi ascoltato la voce del fidanzato Carlo Motta che le ha dedicato parole d'amore, in portoghese. Il modello ha poi spiegato al pubblico e a Ilary Blasi: "Le ho detto che mi manca la sua pazzia, il suo sorriso e che non trovo parole per dire quanto mi manca, anche se in realtà le ho trovate". "Sei bellissima, stai facendo benissimo, resta sull'Isola. Continua a fare come fai" ha infine aggiunto rivolgendosi alla naufraga.