Berlusconi e la leucemia: quali sono i sintomi, le cause e come si cura il tumore del sangue

A cura di Andrea Centini

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'ex premier e presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe affetto da una leucemia, un tumore del sangue. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale, tuttavia, in base alle indiscrezioni di stampa, la diagnosi sarebbe stata fatta nel mese di marzo e il paziente avrebbe già iniziato a seguire la terapia idonea. Attualmente, lo ribadiamo, mancano il bollettino dell'Ospedale San Raffaele di Milano – dove è stato ricoverato per una polmonite – e una eventuale dichiarazione del suo medico curante, il professor Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e rianimazione del nosocomio meneghino. Ma cos'è esattamente una leucemia? Ecco cosa sappiamo su sintomi, cause, cura e sopravvivenza di questa famiglia di malattie.

Cos'è la leucemia

Come spiegato dall'Istituto Humanitas, assieme al mieloma e ai linfomi le leucemie fanno parte dei tumori del sangue. Originano da mutazioni maligne nelle cellule staminali prodotte dal midollo osseo, che danno vita agli elementi corpuscolari del sangue come i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. In parole molto semplici, spiega l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC), “nelle persone colpite da leucemia vi è una proliferazione incontrollata di queste cellule staminali, dette cellule leucemiche o blasti, che interferisce con la crescita e lo sviluppo delle normali cellule del sangue”. Esistono numerose forme di leucemia, che vengono suddivise sulla base di parametri come velocità e andamento della malattia, così come il tipo di cellula coinvolta. Le due categorie principali sono la leucemia acuta e la leucemia cronica. Alla prima, come indicato dall'Humanitas, appartengono malattie ad andamento clinico rapido e con prognosi severa, alla seconda patologie ad andamento più lento, che possono essere asintomatiche per un periodo significativo di tempo. Sono note ad esempio la leucemia mieloide acuta, la leucemia linfoblastica acuta, la leucemia mieloide cronica, la leucemia linfocitica cronica, le sindromi mielodisplastiche e altre forme ancora.

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) spiega che in condizioni normali le cellule immature che danno vita ai corpuscoli del sangue non vengono rilasciate nel flusso sanguigno, tuttavia, nella leucemia, esse vengono immesse in grandi quantità e prendono il nome di “blasti leucemici”. Queste cellule possono accumularsi anche nella milza e nei linfonodi, oltre che nel sangue e nel midollo osseo, determinando una serie di sintomi in base al tipo di leucemia. A causa della presenza di queste cellule malate, inoltre, viene alterato l'intero ciclo di maturazione, mantenimento ed eliminazione degli elementi corpuscolari sani, che di conseguenza diminuiscono in numero (citopenie) con effetti significativi sulla salute. “Proliferazione abnorme, espansione clonale, differenziazione aberrante e riduzione dell'apoptosi (morte cellulare programmata) portano alla sostituzione degli elementi sanguigni normali con cellule maligne”, spiegano gli autorevoli Manuali MSD per operatori sanitari.

Quali sono i sintomi e le cause della leucemia

La leucemia può causare molteplici sintomi diversi. Alcuni sono generici, altri più specifici a seconda del tipo, della gravità e della velocità della malattia. Tra le manifestazioni cliniche l'Istituto Humanitas segnala febbre con o senza brividi; affaticamento; calo ponderale (perdita di peso) senza giustificazione; formazione di petecchie (macchioline rosa e violacee) sulla pelle; infezioni frequenti; emorragie; dolori articolari e alle ossa; eccessiva sudorazione in particolar modo di notte; ingrossamento dei linfonodi, del fegato e della milza. L'Istituto Superiore di Sanità indica inoltre la sensazione di svenimento, il pallore e l'affanno. I sintomi possono essere legati a leucopenia, anemia e trombocitopenia, ovvero le carenze degli elementi del sangue. Tra le cause figurano la storia famigliare, l'esposizione alle radiazioni, chemioterapia e radioterapia per contrastare una precedente forma di cancro, sostanze chimiche (come benzene e formaldeide), il fumo di sigaretta e altre ancora. Molti pazienti, tuttavia, sviluppano una leucemia senza fattori di rischio noti.

Chi colpisce la leucemia

In base ai dati dell'AIRC, in Italia “vengono diagnosticati 17,5 casi di leucemia ogni 100.000 maschi e 10,5 ogni 100.000 femmine”, ovvero circa 4.700 tra gli uomini e 3.200 tra le donne. La forma più comune nel nostro Paese è la leucemia linfatica cronica a cellule B, che riguarda circa il 30 percento delle diagnosi, mentre la leucemia linfoblastica acuta “rappresenta il 20 per cento delle forme leucemiche dell’età avanzata”. Circa il 50 percento dei tumori nei bambini è rappresentato proprio da leucemie e linfomi, come rilevato dal Registro Italiano dei Tumori 2021 ARTIUM.

Come si cura la leucemia

La diagnosi di leucemia può avvenire a seguito dell'analisi dell'emocromo, del midollo osseo o di una visita che evidenzia ingrossamento del fegato etc etc. Per la conferma possono essere necessarie una biopsia ossea e una rachicentesi, accompagnate eventualmente anche da scansioni (ad esempio tomografia computerizzata) ed esami genetici. Una volta diagnosticata la malattia si può trattare con molteplici procedure, sulla base delle valutazioni del team medico curante. Fra esse vi sono trapianto di cellule staminali, radioterapia, chemioterapia, terapia a base di farmaci biologici e altre ancora. L'AIRC spiega che la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi per tutte le forme di leucemia “si aggira intorno al 45 percento negli adulti”, mentre nei bambini si può arrivare al 90 percento per le leucemie linfoidi.