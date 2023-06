Pamela Camassa prima finalista dell’Isola dei famosi 2023, la reazione di Filippo Bisciglia Pamela Camassa è la prima finalista dell’Isola dei famosi 2023. Il fidanzato Filippo Bisciglia, su Instagram, si è detto fiero di lei.

L'Isola dei famosi 2023 procede a passo spedito verso la finale. Nella puntata del reality condotto da Ilary Blasi, trasmessa lunedì 5 giugno, è stato decretato il primo finalista. Ad avere la meglio è stata Pamela Camassa. Il fidanzato Filippo Bisciglia si è detto fiero di lei. Su Instagram si è complimentato con la naufraga.

Pamela Camassa prima finalista dell'Isola dei famosi 2023

Pamela Camassa è la prima finalista dell'Isola dei famosi 2023. La naufraga ha dovuto superare alcune sfide che l'hanno portata a primeggiare sugli altri candidati alla finale. In particolare, Pamela ha sfidato Luca Vetrone, Marco Mazzoli e, poi, la più dura da battere, Cristina Scuccia. Dopo che la concorrente si è assicurata un posto nell'ultima puntata del reality di Canale5, Ilary Blasi e Alvin si sono complimentati con lei. Poi, sono arrivate anche le parole del fidanzato Filippo Bisciglia, che da casa non si è perso un istante della puntata.

Filippo Bisciglia orgoglioso di Pamela Camassa, i complimenti per la fidanzata

Filippo Bisciglia, che presto rivedremo in TV al timone della nuova edizione di Temptation Island, non ha perso un solo istante della puntata dell'Isola dei famosi 2023 trasmessa lunedì 5 giugno. Su Instagram, si è complimentato con la sua fidanzata Pamela Camassa, per essere diventata la prima finalista di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi: "Pamy sono fiero di te". Poi, quando è stata consegnata la collana da leader alla concorrente, ha aggiunto: "Super Pamy Leader" e ha elogiato il fair play della sua compagna che, dopo avere battuto Cristina Scuccia, le ha dato la mano e l'ha aiutata ad uscire dall'acqua. Manca ormai pochissimo alla finale dell'Isola dei famosi 2023. L'ultima puntata è prevista per lunedì 19 giugno. Solo allora, conosceremo il nome del vincitore.