Isola dei famosi 2023: Nathaly e Fabio lasciano la Playa, Pamela prima finalista Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse lasciano la Playa durante la puntata del 5 giugno dell’Isola dei Famosi. I due naufraghi dovranno decidere se rimanere in gioco o tornare in Italia. Pamela Camassa è stata eletta prima finalista di questa edizione.

A cura di Elisabetta Murina

Lunedì 5 giugno, in diretta su Canale 5, è andata in onda l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. Nathaly Caldonazzo ha perso al televoto contro Fabio dei Jalisse, aperto la scorsa settimana, e ha dovuto lasciare la Playa. È stato poi aperto un altro televoto flash, che ha visto sfidarsi Helena Prestes, Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato e Fabio dei Jalisse. Il meno votato è stato Fabio dei Jalisse, che ha lasciato a sua volta la Playa. Pamela Camassa è stata eletta prima finalista di questa edizione.

Chi sono gli eliminati della puntata del 5 giugno dell'Isola dei Famosi 2023

Nella puntata del 5 giugno dell'Isola dei Famosi, due naufraghi hanno lasciato la Palapa perché hanno perso al televoto. La prima è stata Nathaly Caldonazzo, che ha ricevuto meno voti durante la settimana, perdendo la sfida contro Fabio dei Jalisse. Il secondo naufrago è stato lo stesso Fabio, che ha perso al televoto flash aperto in diretta, contro Alessandra, Helena, Gian Maria e Andrea. I naufraghi dovranno decidere se rimane su un'altra Isola o interrompere il loro percorso e tornare definitivamente in Italia.

Pamela Camassa è la prima finalista dell'Isola dei Famosi 2023

Durante la puntata, grazie a una serie di prove, è stato eletto anche il primo finalista di questa edizione. A contendersi il posto quattro naufraghi: Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Pamela Camassa, che si sono sfidati nella "Secadora Hondurena". La vincitrice è stata una donna, Pamela Camassa, che non solo ha conquistato l'accesso diretto all'ultima puntata, ma anche il titolo di leader della settimana, già precedentemente suo.

Cosa è successo nell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi

L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi si è aperta con un acceso scontro tra Helena e il resto del gruppo, in particolare con Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. "Sei la brutta copia di Belen Rodriguez", ha detto lo speaker alla modella brasiliana. La stessa naufraga è stata duramente attaccata per la sua volontà di isolarsi e passare per vittima. Mazzoli poi, insieme a Lo Cicero, ha raccontato una frase di Helena che ha fatto parecchio discutere: "Ci ha detto ‘non posso vincere questo programma perché gli italiani sono razzisti". Spazio poi a una romantica sorpresa per Helena, che ha incontrato il fidanzato Carlo Motta. Alessandra Drusian invece si è sentita male durante una prova: ha avuto un attacco di panico.