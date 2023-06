Gian Maria Sainato contro Helena Prestes: “Ridicola, la tua storia con Carlo Motta è finta” All’Isola dei famosi 2023, Gian Maria Sainato ha deciso di vuotare il sacco. Ha accusato apertamente Helena Prestes di avere inscenato la relazione con Carlo Motta per ottenere visibilità.

I naufraghi dell'Isola dei famosi 2023 non smettono di litigare neanche con la finale ormai alle porte. In queste ore, Gian Maria Sainato e Helena Prestes hanno avuto uno scontro. Il naufrago, dopo avere accusato la concorrente di avere insultato Andrea Lo Cicero per il suo aspetto fisico, le ha anche detto di non credere alla relazione tra lei e Carlo Motta. Una convinzione che aveva già confidato a Ilary Blasi.

Le accuse di Gian Maria Sainato a Helena Prestes

Gian Maria Sainato si è scagliato contro Helena Prestes, accusandola di avere inscenato la relazione con Carlo Motta solo per visibilità:

Sei ridicola, ridicola, tu ami il tuo ex e stai prendendo in giro quel Carlo là. Anzi vi siete organizzati, tutti e due, attori per visibilità. Lo sanno tutti. La finta storia d'amore! Ma chi ci crede, lo conosci da tre mesi. Non prendere per il c**o il pubblico italiano con le tue storie finte, perché la sappiamo la verità.

Helena Prestes, proprio come ha fatto il suo fidanzato dall'Italia, ha rispedito l'accusa al mittente: "Ma che verità sai della mia vita! Ma che caz** dici". Sainato, però, è rimasto fermo sulla sua convinzione e ha continuato ad accusare la naufraga:

La storia con Carlo è finta. Tu lo hai detto che è finta. Lo hai detto tu agli altri. Lui è venuto a farti la sorpresa dall'Italia e tu dici: "Stanotte ho sognato il mio ex". Prima dici che lo ami, poi non lo ami. Non ti crede nessuno, sappilo. Dici che fai la cameriera, poi che fai mille lavori, che sei la direttrice creativa di brand mondiali. Spari solo ca***te. Punto. Ieri hai detto che hai i paparazzi sotto casa, chi sei, Kim Kardashian?

Helena Prestes ha tagliato corto: "Io dico solo la verità. Tu non sai niente della mia vita".

Perché Helena Prestes si è avvicinata al gruppo secondo Gian Maria Sainato

In confessionale, Gian Maria Sainato ha dichiarato di non credere al cambiamento che Helena Prestes ha mostrato con alcuni naufraghi: "Helena si è confermata quella che tutti pensavamo che fosse. È falsa. Ha cambiato atteggiamento questa settimana solo perché è senza Nathaly e anche perché è in nomination insieme a me".

Qui il video ufficiale.