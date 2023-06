Gian Maria Sainato dopo la sorpresa del fidanzato di Helena Prestess: “Lei è innamorata di un altro” Durante le nomination, ieri sera, Gian Maria Sainato ha rivelato al pubblico e allo studio dell’Isola il segreto di Helena Prestess che gli avrebbe raccontato. “Mi disse che è innamorata di un suo ex con il quale è stata fidanzata per 8 anni, non di Carlo Motta”.

A cura di Gaia Martino

Gian Maria Sainato durante la puntata dell'Isola dei Famosi del 5 giugno ha raccontato allo studio e al pubblico di Canale5 una confessione fatta da Helena Prestess. "Mi ha detto che è innamorata di un altro, non del fidanzato", ma nel corso della serata la modella ha ricevuto una proposta di fidanzamento dal compagno Carlo Motta.

Il gossip di Gian Maria Sainato su Helena Prestess

Chiamato a nominare un naufrago, Gian Maria Sainato ieri sera ha fatto il nome di Helena Prestess. Con la modella, l'influencer ha condiviso l'esperienza su Playa Sant'Elena: "Sono stato il suo psicologo per 7 giorni, l'ho ascoltata, l'ho capita" ha raccontato allo studio e al pubblico di Canale5 prima di svelare un particolare dettaglio sulla vita privata della modella, da lei confessato. "Helena quando eravamo sull'Isola dei Sant'Elena mi ha detto che conosce questo ragazzo da 3 mesi ma lei è innamorata di un altro. E allora le ho detto "ma come ti ha fatto la proposta di fidanzamento se lo conosci da 3 mesi?". Lei dice che in Brasile fidanzamento significa matrimonio. Lei mi disse che è innamorata di un suo ex con il quale è stata fidanzata per 8 anni". È intervenuta Corinne Clery, dallo studio, per smentire le dichiarazioni: "Prima di entrare Helena è rimasta male perché il suo ex ha avuto una bambina. Lei ci è rimasta male. È stata innamorata di lui, ma oggi ha in mente solo Carlo. Non è vero quello che dice".

La sorpresa di Carlo Motta per Helena Prestess

Prima che Sainato facesse queste rivelazioni, ieri sera è andata in onda la romantica sorpresa di Carlo Motta per la fidanzata Helena Prestess. Il giovane si è presentato in Honduras con un anello e ha chiesto la mano della compagna: "Vuoi essere la mia fidanzata?". I due si sono abbracciati e baciati calorosamente, prima di dedicarsi parole d'amore: "Quando tornerai a casa ti riempio di coccole, ti riempiremo di coccole. Hai conquistato tutti".