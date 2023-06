All’Isola Helena rivede il fidanzato che le regala un anello: “Vuoi essere la mia fidanzata?” Romantica sorpresa per Helena Prestes durante la puntata del 5 giugno dell’Isola dei Famosi: la naufraga ha incontrato il fidanzato Carlo Motta che, con un anello, le ha chiesto di fidanzarsi ufficialmente.

A cura di Elisabetta Murina

Helena Prestes ha ricevuto una romantica sorpresa durante la puntata del 5 giugno dell'Isola dei Famosi: il fidanzato Carlo Motta l'ha raggiunta in Honduras. Un incontro dopo mesi di lontananza, che ha emozionato il pubblico e la naufraga, durante il quale il ragazzo le ha chiesto ufficialmente di diventare la sua fidanzata.

La sorpresa di Carlo per Helena

Carlo è arrivato in Honduras con un anello per chiedere a Helena di diventare ufficialmente la sua fidanzata. Per la naufraga prenderlo non è stato facile dal momento che il ragazzo l'ha nascosto in uno scrigno in fondo al mare. Così la modella si è tuffata in acqua e ha recuperato il sacchetto con l'anello. Poi, su una piattaforma in mezzo al mare, l'ha aperto e indossato, A quel punto, la conduttrice le ha detto di guardare verso la spiaggia: ad aspettarla c'è Carlo. Helena è corsa verso di lui e si sono stretti prima in un abbraccio, poi in romantici baci. "Vuoi essere la mia fidanzata?", ha chiesto il ragazzo un pò impacciato. La naufraga ha risposto sì, mentre in studio hanno scherzato sulle poche parole di Carlo, che ha aggiunto: "Quando tornerai a casa ti riempio di coccole, ti riempiremo di coccole, hai conquistato tutti".

Il rapporto di Helena con l'amore e gli uomini

Prima della sorpresa, Ilary Blasi ha chiamato Helena in Palapa e le ha chiesto di raccontare della sua infanzia e del rapporto con gli uomini. La modella è cresciuta con un padre violento e con un ex fidanzato aggressivo nei suoi confronti, fino a quando non ha conosciuto Carlo:

Carlo rappresenta per me quello che non ho mai avito nella vita finora, amore, tenerezza, pazienza. Non ho mai avuto un bel rapporto con gli uomini, il primo è stato con mio papà, era violento. Lui non mi ha mai insegnato come avere un rapporto con gli uomini, mi mancava protezione. Il mio secondo fidanzato, che è durato 8 anni, era aggressivo con me.

Helena si è innamorata di Carlo e, durante la sua permanenza in Honduras, sente parecchio la sua mancanza: