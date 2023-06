Il fidanzato di Helena risponde a Gian Maria Sainato: “Ti sei inventato tutto, non nascondo nulla” “Vi siete inventati una storia, io non ho nulla da nascondere”, così Carlo Motta ha replicato alle parole di GIan Maria Sainato sulla fidanzata Helena Prestes. Durante la puntata, il naufrago aveva detto che la modella brasiliana era in realtà innamorata di un altro.

Con alcune storie Instagram, Carlo Motta ha risposto alle frasi che Gian Maria Sainato ha detto riguardo alla sua fidanzata Helena Prestes. Durante la puntata del 5 giugno dell'Isola dei Famosi, il naufrago ha rivelato che la modella brasiliana è "innamorata di un altro, non del fidanzato". Dichiarazioni che hanno scatenato un'immediata reazione in Carlo Motta.

La risposta di Carlo Motta a Gian Maria

Le dichiarazioni fatte da Sainato durante le nomination hanno scatenato una risposta immediata di Carlo Motta. Finita la puntata, tornato in hotel, il ragazzo ha pubblicato alcune storie Instagram per chiarire la questione. Prima, ha mostrato ai follower una serie di foto con Helena e la sua famiglia, scattate nei mesi passati insieme, poi ha aggiunto:

Volevo complimentarmi con Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato per essersi inventati una storia così bella di comune accordo. Vi siete messi d'accordo, ma io non ho nulla da nascondere. Le storie che ho pubblicato parlano da sole.

Carlo è innamorato di Helena e anche lei prova un forte sentimento nei suoi confronti. Proprio durante la puntata, il modello è arrivato in Honduras per farle una sorpresa e le ha chiesto di fidanzarsi ufficialmente, con tanto di anello al dito, inizialmente nascosto in fondo al mare.

Cosa ha detto Gian Maria Sainato su Helena

Durante l'ultima puntata dell'Isola, andata in onda il 5 giugno, Sainato ha raccontato al pubblico una confessione fatta da Helena nel periodo che hanno trascorso insieme su Playa Sant'Elena. La modella avrebbe raccontato di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato: