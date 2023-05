Gian Maria Sainato contro Helena Prestes: “Non sei generosa, vuoi solo primeggiare” All’Isola dei famosi 2023, Gian Maria Sainato ha accusato Helena Prestes di mettersi in mostra e ha dato ragione a tutti i naufraghi che hanno litigato con lei prima di lui.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei famosi 2023, è bastato un comunicato per fare scoppiare un battibecco tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Lo spirito dell'isola, che evidentemente conosce i suoi polli, ha chiesto ai due naufraghi di dirsi in faccia ciò che non hanno mai osato dire l'uno all'altra. E così, è arrivato lo scontro. Secondo Gian Maria, Helena Prestes sarebbe ossessionata dal controllo del cibo e poco generosa. La modella non l'ha presa bene: "Mi ha detto che avevano ragione loro, mi ha proprio ucciso. Che io voglio farmi vedere, che recito".

Cosa ha detto Gian Maria Sainato a Helena Prestes

Gian Maria Sainato, inizialmente, ha accusato Helena Prestes di essere poco generosa perché controllerebbe eccessivamente il cibo. Inoltre, ha citato un episodio specifico che gli avrebbe dimostrato la presunta scarsa attenzione verso il prossimo della naufraga:

Se tu avessi voluto essere generosa con me, non avresti dovuto conteggiare al milligrammo i chicchi di riso, oppure richiedere il pomodoro indietro…vedi come fai? Non fai parlare. Non sei generosa e non vuoi condividere il tuo cibo. Io ti ho detto che ce l'avremmo fatta fino a lunedì, perché c'è tanto cibo, pensando che avremmo condiviso. Ma io non voglio il tuo cibo. Tu mi hai detto: "No, io ce la farò fino a lunedì con il mio cibo". E lì ho capito che non sei generosa nel condividere il cibo.

L'accusa di Gian Maria Sainato a Helena Prestes

Quindi, Gian Maria Sainato si è detto d'accordo con i naufraghi che hanno accusato Helena Prestes di voler primeggiare per mettersi in mostra:

Leggi anche Nathaly Caldonazzo litiga con Andrea Lo Cicero e lancia un appello a Ilary Blasi