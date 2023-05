L’Isola Dei Famosi 2023: Paolo Noise si ritira, Helena Prestess lascia Playa Tosta Nella puntata di lunedì 22 maggio 2023 dell’Isola dei Famosi Helena Prestess ha perso al televoto contro Pamela e Fabio ed è stata costretta a lasciare Playa Tosta. Paolo Noise si è ritirato dal gioco per problemi di salute.

La puntata dell'Isola dei Famosi 2023 questa sera di lunedì 22 maggio ha visto sconfitta al televoto Helena Prestess: la naufraga brasiliana è stata costretta a lasciare Playa Tosta con l'amica Nikita Pelizon, sbarcata in Honduras per una sorpresa, essendo la meno votata dal pubblico nella sfida al televoto contro Pamela Camassa e Fabio Ricci. Il reality ha dovuto salutare un altro concorrente: Paolo Noise si è ritirato a causa di un problema di salute.

Chi è stato eliminato nella puntata del 22 maggio 2023

Helena Prestess dopo un durissimo scontro con Alessandra Drusian ha scoperto l'esito del televoto che la vedeva protagonista: la brasiliana è stata la meno votata contro Pamela Camassa e Fabio Ricci dei Jalisse ed è stata costretta a lasciare Playa Tosta per dirigersi su Playa Sant'Elena: solo nelle prossime settimane scoprirà se potrà tornare in gioco. Con lei anche Nikita Pelizon. Prima di salutare i naufraghi, ha scelto di dare il "bacio di giuda" ad Alessandra Drusian, facendola così volare direttamente al televoto.

Cosa è successo nella puntata del 22 maggio dell'Isola dei famosi 2023

Il sesto appuntamento dell'Isola dei Famosi 2023 questa sera di lunedì 22 maggio 2023 ha visto, tra i protagonisti, Nikita Pelizon e Aldo Montano, volati in Honduras per aiutare le tribù e fare una sorpresa ai loro amici, Helena Prestes e Andrea Lo Cicero. La puntata, con Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti nel pubblico in studio, ha visto anche l'abbandono di Paolo Noise, costretto a ritirarsi a causa di un problema di salute. Prima di dover abbandonare Playa Tosta, Helena Prestess ha litigato animatamente con i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci: è intervenuta l'amica Nikita Pelizon per calmare lo scontro. Cristina Scuccia ha poi rivelato di essersi innamorata diversi mesi fa di una persona conosciuta a Madrid.