Nikita Pelizon e Aldo Montano all’Isola dei Famosi, le urla di Helena Prestess: “Sono troppo felice” Nikita Pelizon e Aldo Montano sono sbarcati in Honduras per fare una sorpresa agli amici Helena Prestess e Andrea Lo Cicero, naufraghi dell’Isola. Dopo i saluti, le due coppie hanno affrontato la sfida “la maledizione del pirata”, vinta dai due sportivi.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nikita Pelizon e Aldo Montano sono sbarcati in Honduras. Nella puntata di lunedì 22 maggio de L'Isola dei Famosi i due, dopo il tradizionale tuffo dall'elicottero, hanno riabbracciato i loro cari amici, Helena Prestess e Andrea Lo Cicero. Le due coppie hanno poi affrontato la prova "la maledizione del pirata".

L'arrivo di Nikita Pelizon e Aldo Montano all'Isola dei Famosi

Il famoso ex schermidore è stato il primo a raggiungere Playa Palapa: è stato accolto da un caloroso applauso, poi dall'abbraccio del suo amico Andrea Lo Cicero, contento di vederlo. Helena Prestess invece non ha subito riconosciuto l'amica da lontano, una volta realizzato, non è riuscita a trattenere le urla di gioia: "Sono troppo felice". La vincitrice del Grande Fratello VIP 7 dopo una lunga nuotata è stata accolta da un forte abbraccio della sua amica. Subito dopo è iniziata la sfida, chiamata "la maledizione del pirata", che ha visto protagonisti i nuovi arrivati. I naufraghi hanno affrontato la prova in coppia: legati ai polsi, hanno affrontato diversi ostacoli sulla spiaggia. A vincerla Aldo Montano e Andrea Lo Cicero.

L'amicizia tra Helena Prestess e Nikita Pelizon

Helena Prestess e Nikita Pelizon sono unite da una profonda amicizia: insieme hanno partecipato a Pechino Express 2022, e il loro coraggio e la loro grinta le hanno permesso di arrivare fino alla semifinale. A Fanpage.it raccontarono di essersi conosciute grazie al lavoro: "Ci siamo conosciute per lavoro durante uno shooting. Avevamo il solito rapporto tra colleghe, cioè "ciao, buongiorno, quali sono le tue passioni". Poi ci siamo trovate a Pechino Express ed è lì che l'amicizia si è rafforzata davvero". La naufraga brasiliana sta vivendo un momento difficile sull'Isola e grazie alla sua amica potrà ritrovare la forza e la grinta per affrontare l'avventura nel reality.