Alessandra Drusian attacca Helena Prestes, interviene Nikita Pelizon: “Ora abbassa i toni”

A cura di Gaia Martino

Altro duro scontro all'Isola dei Famosi 2023 durante la sesta puntata in onda stasera, lunedì 22 maggio, tra Helena Prestess e Alessandra Drusian. La modella brasiliana è stata accusata da alcuni naufraghi tra cui Alessandra e Cristina Scuccia di aver sbottato dopo essere stata svegliata nella notte, da lì sarebbe scoppiata una nuova lite negli ultimi giorni che prosegue tutt'ora. In diretta anche Fabio Ricci si è inserito nello scontro: "Dici cosa hai fatto poco fa".

Lo scontro tra Helena Prestess e Alessandra Drusian

Non scorre buon sangue tra Helena Prestess e Alessandra Drusian, e anche durante la diretta stasera le due naufraghe hanno litigato animatamente. "Non sei una donna", l'accusa della Prestess contro la sua compagna d'avventura che più volte ha sostenuto che sia maleducata e stratega. I toni si sono accesi a suon di accuse, "Dici cosa hai fatto poco fa, a chi hai dato il tuo panino?", le parole dei Jalisse contro la brasiliana che avrebbe offerto parte del suo panino a qualcun altro, non svelato nel corso della lite. Così è intervenuta Nikita Pelizon chiedendo ai due naufraghi di calmarsi: "Smettiamola di litigare con questi toni, è un obbrobrio".

Fabio Ricci: "È successa una cosa molto grave"

Dopo essere stati interrotti, ha preso parola Fabio Ricci invitando il pubblico e i presenti in studio ad ascoltare "una cosa molto grave successa" negli ultimi giorni. "Ti hanno chiesto di andare dal medico per prendere un antistaminico, sei andata a nome tuo. Non si fanno queste cose, prenditi le tue responsabilità". La Prestess ha smentito quanto detto dal cantante, poi è intervenuta la Scuccia: "Ha ragione Alessandra, c'ero anche io". "Cristina, dì la verità. Io avevo chiesto solo di spegnere la luce", le parole di Helena prima di rivolgersi al pubblico: "Non credetegli".