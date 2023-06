Isola dei Famosi, malore per Alessandra dei Jalisse: “Ha avuto un attacco di panico” Durante la puntata di lunedì 5 giugno dell’Isola dei Famosi, Alessandra Drusian ha avuto un attacco d’ansia che non le ha consentito di portare avanti la sfida contro Cristina Scuccia.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di lunedì 5 giugno dell'Isola dei Famosi, non mancano i momenti di tensione. Durante una delle prove previste nel corso dell'appuntamento settimanale in prima serata, Alessandra Drusian dei Jalisse ha avuto un malore che non le ha permesso di portare a termine la gara contro Cristina Scuccia. In soccorso della cantante è intervenuto immediatamente Alvin.

Il malore di Alessandra Drusian durante la sfida

Una prova piuttosto difficile, quella che avrebbero dovuto superare le due naufraghe, che infatti erano chiamate a superare un percorso con una serie di ostacoli, al termine del quale dovevano portare sulla riva una bandierina in segno del circuito portato a termine. Nel corso del gioco, però, qualcosa non va secondo i piani. Alessandra Drusian inizia a mostrare segni di cedimento e anche dallo studio c'è chi la incoraggia a proseguire, nel mentre che le telecamere si soffermano sul percorso di Cristina, dall'altra parte sta succedendo qualcosa di cui nemmeno Ilary Blasi sembra essere al corrente. La conduttrice, infatti, prova a chiamare Alvin insistentemente, non ricevendo risposta, finché la telecamera non inquadra la seguente scena: Alessandra sostenuta da Alvin, col marito Fabio che cerca di calmarla, mentre lei è in preda ad un vero e proprio attacco di panico.

Alvin prova a calmare Alessandra Drusian

Dallo studio, la figlia della coppia, Angelina, dichiara che la madre non è mai stata particolarmente amante dell'acqua e quindi qualcosa deve averla scombussolata. Alvin, intanto, porta Alessandra sulla spiaggia, dove lei si lascia andare ad un pianto disperato e liberatorio. L'inviato, su richiesta di Ilary Blasi, spiega cosa è accaduto: