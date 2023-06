La semifinale dell’Isola dei famosi, sospesa dopo la morte di Berlusconi, in onda venerdì 16 giugno L’Isola dei famosi recupererà la puntata di lunedì 12 giugno, sospesa dopo la morte di Silvio Berlusconi, venerdì 16 giugno. La finale di questa edizione del reality show resta fissata per lunedì 19 giugno.

L’Isola dei famosi andrà in onda eccezionalmente venerdì 16 giugno in prima serata per recuperare la puntata del 12 giugno sospesa in seguito alla morte di Silvio Berlusconi. Fanpage.it ha appreso che la data in cui è previsto il recupero della semifinale saltata non slitterà di una settimana. Una scelta necessaria per lasciare spazio alla finale dell’Isola che resta fissata per il 19 giugno prossimo. Uno slittamento ulteriore rischierebbe infatti di complicare il palinsesto delle prossime settimane.

Perché l’Isola dei famosi non slitta di una settimana

La scelta di recuperare la semifinale dell’Isola dei famosi con solo qualche giorno di ritardo rispetto alla data prevista non è casuale. Posticipare la semifinale a lunedì 19 giugno avrebbe comportato il rischio di far slittare la prima puntata di Temptation Island, prevista per lunedì 26 giugno. Una modifica che avrebbe avuto un chiaro impatto sul palinsesto estivo di Canale5, evitato con la messa in onda della semifinale dell’Isola venerdì fin prima serata.

La finale dell’Isola dei famosi in onda lunedì 19 giugno

I naufraghi si ritroveranno così ad affrontare due puntate cruciali di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi a pochissima distanza l’una dall’altra. Una modifica che non è destinata ad avere un impatto sulla classifica finale del reality che resterà aderente alle simpatie già manifestate dal pubblico dell’Isola dei famosi fino a oggi. Ancora ignote le identità dei naufraghi che accederanno alla puntata finale. La rosa dei finalisti, con ogni probabilità, sarà stabilità nel corso della diretta di venerdì. L’unica finalista certa è Pamela Camassa, eletta prima finalista di questa edizione già da diverse settimane. Alla naufraga si aggiungeranno i compagni di gioco per i quali il pubblico esprimerà la propria preferenza attraverso il televoto.