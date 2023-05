“Capitano non lo potevo dire”, la gaffe di Enrico Papi con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi Gaffe in diretta all’Isola dei Famosi durante la puntata del 29 maggio. Enrico Papi ha commentato l’outfit che indossava dicendo: “Sembro un capitano”. Poi, accorgendosi dell’errore, si è subito coperto la bocca con la mano: “Oh, capitano non lo potevo dire, scusate”. Ilary Blasi l’ha presa con ironia. Il riferimento è a Francesco Totti.

A cura di Elisabetta Murina

La puntata del 29 maggio dell'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, si è aperta con una gaffe che ha coinvolto Enrico Papi e Ilary Blasi. L'opinionista ha fatto una battuta sul suo vestito usando la parola "capitano", per poi accorgersi che non doveva dirlo. La conduttrice è rimasta prima spiazzata, poi ha riso a sua volta. Il riferimento è all'ex marito Francesco Totti, per anni capitano della Roma.

La gaffe di Enrico Papi con Ilary Blasi

A inizio puntata, prima di collegarsi con i naufraghi, Ilary Blasi si è rivolta a Enrico Papi per commentare il suo outfit. "Sei vestito da ufficiale della marina", ha detto la conduttrice. L'opinionista, aggiustandosi la giacca blu doppiopetto, ha risposto: "Ti piace? Sembro un capitano". Poi, accorgendosi dell'errore, si è subito coperto la bocca con la mano: "Oh, capitano non lo potevo dire, scusate. Della marina intendevo". In studio il pubblico ha iniziato ad applaudire e Blasi l'ha presa con ironia, chiudendo il tutto con: "Va bene, va bene, ci sta. Subivo un pò il fascino, c'era qualcosa in effetti". Il riferimento è all'ex marito della conduttrice, Francesco Totti, per anni Capitano della Roma.

La puntata del 29 maggio dell'Isola: il ritorno in gioco di Helena e la ceretta di Mazzoli

Nella settimana puntata dell'Isola, Helena Prestes si è guadagnata il ritorno in gioco dopo essersi battuta contro Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Proprio quest'ultima, in diretta, ha ricevuto un messaggio da parte della madre. Gli spettatori poi hanno assistito ancora una volta allo scontro tra due naufraghi che non sono destinati ad andare d'accordo, Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. Marco Mazzoli invece ha ricevuto una sorpresa, ma solo dopo aver fatto la ceretta in diretta.