Enrico Papi a Ilary Blasi dopo le voci sull’esclusione dall’Isola dei famosi: “Colpa tua”

A cura di Stefania Rocco

Enrico Papi e Ilary Blasi si fronteggiano per la prima volta di fronte alle telecamere dell’Isola dei famosi dopo le voci a proposito di un allontanamento dell’opinionista per l’episodio della “busta rubata” che avrebbe infastidito la conduttrice e i vertici Mediaset. Enrico Papi, come già anticipato da Fanpage.it, non è stato allontanato e questa sera, nel corso della puntata del 2 maggio, è tornato a occupare il suo posto in trasmissione. Proprio come se nulla fosse accaduto dietro le quinte della scorsa, infuocata puntata.

Ilary Blasi a Enrico Papi: “Sei fresco di tapiro”

Dopo avere salutato il pubblico dell’Isola dei famosi e l’opinionista Vladimir Luxuria, Ilary si è rivolta a Papi per il consueto saluto. “Buonasera Enrico”, lo ha apostrofato senza mai perdere il sorriso, “sei fresco fresco di tapiro”. “Tapiro che ho preso per colpa tua”, l’ha rintuzzata Papi esibendo lo stesso sorriso della collega, “ho preso il tapiro per colpa tua”. “È sempre colpa mia. Adoro”, ha concluso Ilary. Lo scambio tra i due è servito a dimostrare che, al di là delle indiscrezioni circolate, il rapporto tra loro sarebbe ancora buono. Di fronte alle telecamere, almeno. Difficile sapere precisamente cosa sia accaduto a telecamere spente.

Il tapiro a Enrico Papi

Valerio Staffelli di Striscia la notizia ha consegnato a Enrico Papi un meritato tapiro per le voci relative a un suo allentamento dall’Isola. “Ho rischiato che mi mandassero a casa? No, questo no. Non sono mai stato in discussione. In realtà, da quando faccio televisione, sono spontaneo, non ho filtri. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Non sono normale. Sono fatto così. Ma non mi cacciano. Mi hanno messo dei paletti? Non è vero”, ha chiarito Papi precisando che nulla sarebbe cambiato rispetto alla scorsa settimana.