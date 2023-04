“Enrico, abbiamo poco tempo”: Ilary Blasi limita lo straripante Papi, le voci sulla lite Enrico Papi come opinionista dell’Isola dei Famosi si è dimostrato subito in grandissima forma. Forse troppa. Le voci di una presunta lite con Ilary Blasi sono cominciate.

Enrico Papi come opinionista dell'Isola dei Famosi si è dimostrato subito in grandissima forma. Forse troppa. A differenza degli opinionisti dei reality, generalmente in silenzio e parlanti solo se chiamati in causa dalla conduttrice, lo storico volto di Sarabanda interviene tutte le volte che può, anche commentando quello che vede in diretta. Una circostanza inusuale che pare abbia indispettito non poco Ilary Blasi sin dalla prima puntata. Secondo TvBlog, durante una pausa pubblicitaria, la conduttrice gli avrebbe chiesto di "tornare in carreggiata". La seconda puntata dell'Isola dei Famosi conferma i sospetti dopo pochissimi minuti.

Ilary Blasi pizzica Enrico Papi: "Abbiamo poco tempo"

Alla Tana dei Serpenti si commentava della scelta di Cristopher e del fatto che ha barato alla prova del fuoco, allora Enrico Papi scherza: "Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?". Ilary Blasi lo ferma: "Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne". Enrico Papi si è fermato, ma ha proseguito ancora a intervenire ogni volta e commentare in tempo reale quello che succede in puntata, a differenza di Vladimir Luxuria.

Il commento su Cristina Scuccia

Anche il commento di Enrico Papi su Cristina Scuccia non deve aver fatto piacere a Ilary Blasi. Nell'analizzare una delle ultime dichiarazioni, il conduttore di Sarabanda ha fatto notare: "Io credo che lei si stia pentendo della scelta che ha fatto, non è convinta di aver fatto la scelta giusta". C'è stato anche un altro momento, quello in cui Enrico Papi tira via la busta con il nome dell'eliminato di puntata.

Le voci della lite durante la prima puntata

Secondo l'ipotesi di TvBlog, Enrico Papi sarebbe di passaggio all'Isola dei Famosi. Un atto dovuto prima di prendere le redini della nuova edizione de La pupa e il secchione. In molti si chiedono quanto tempo resisterà, ma in questa seconda puntata sembra essere comunque a suo agio. TvBlog però fa sapere: "Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario". Insomma, non è chiaro se tra i due ci sia o meno questo rapporto freddo, quello che appare certo è che Enrico Papi passerà poi alla conduzione della nuova edizione de La pupa e il secchione, un format sul quale la Mediaset "anti-Trash" vuole continuare a puntare.