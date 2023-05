Tapiro a Enrico Papi che chiarisce: “Non mi cacceranno dall’Isola dei famosi”

Enrico Papi ha ricevuto il Tapiro d'Oro dal programma Striscia la Notizia. Valerio Staffelli lo ha raggiunto a seguito delle indiscrezioni circolate sul suo conto negli ultimi giorni. Si è vociferato, infatti, di tensioni tra l'opinionista dell'Isola dei famosi e la conduttrice Ilary Blasi, presumibilmente contrariata dalla condotta straripante di Papi. Ecco cosa ha dichiarato il diretto interessato.

Uno degli episodi incriminati, accaduto nella puntata dell'Isola dei famosi trasmessa lunedì 24 aprile, ha visto Enrico Papi strappare bonariamente dalle mani di Ilary Blasi, la busta che conteneva il verdetto del televoto. Secondo TVBlog, la conduttrice – durante una pausa pubblicitaria – avrebbe chiesto all'opinionista di tornare in carreggiata. E mentre alcuni già ipotizzavano l'allontanamento di Papi dal programma, Fanpage.it aveva chiarito che al momento l'ipotesi di un addio appariva improbabile. Valerio Staffelli ha chiesto conto a Enrico Papi delle indiscrezioni che lo riguardano. L'inviato di Striscia la Notizia lo ha incalzato: "Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?". Ma l'opinionista ha chiarito:

Ho rischiato che mi mandassero a casa? No, questo no. Non sono mai stato in discussione. In realtà, da quando faccio televisione, sono spontaneo, non ho filtri. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Non sono normale. Sono fatto così. Ma non mi cacciano. Mi hanno messo dei paletti? Non è vero.