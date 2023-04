Cosa c’è di vero nell’allontanamento di Enrico Papi dall’Isola dei Famosi: “Ilary ci è già passata” Secondo quanto apprende Fanpage.it, Enrico Papi non rischia il suo ruolo di opinionista all’Isola dei famosi 2023 ma un intervento mirato a “placare” le sue intemperanze (ed evitare il sorpasso come accaduto con Ilary Blasi e Alfonso Signorini al GF Vip) è altamente probabile.

Circolano con sempre maggiore insistenza (nei corridoi Mediaset e in quelli di chi si occupa delle trasmissioni del Biscione) le voci relative alla possibilità di un allontanamento di Enrico Papi dall’Isola dei famosi dopo il “fattaccio” della busta con il nome dell’eliminato rubata a Ilary Blasi nel pieno della diretta tv. Solo poche ore fa, il portale Pipol Gossip aveva riferito di una serie di riunioni tra gli addetti ai lavori mirate a determinare il futuro del nuovo opinionista del reality show che, riportiamo, “già da lunedì potrebbe abbandonare il programma” per avere fatto arrabbiare “conduttrice, autori, regia e piani alti”. Secondo quanto apprende Fanpage.it, tuttavia, un allontanamento di Papi sarebbe altamente improbabile.

Enrico Papi non lascerà l’Isola ma è probabile sia ridimensionato

Allontanare Papi (conduttore che con Mediaset ha un rapporto di stima che dura da anni) è un’ipotesi che, almeno al momento, non è sul tavolo. Innanzitutto per ragioni contrattuali. In mancanza in inadempienze vere e proprie, contravvenire a quanto messo nero su bianco su un contratto che regola una prestazione professionale finirebbe per rivelarsi controproducente, soprattutto in termini di costi, per la rete. Ma è vero che con il gesto di strappare la busta dalle mani di Ilary e con quello di rubarle scarpe, Papi ha fatto storcere più di un naso. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, l’ipotesi momentaneamente più probabile consiste in un intervento aurorale mirato a “placare” Papi, ridimensionando la sfera dei suoi interventi al ruolo per il quale è stato ingaggiato. Che non è, almeno per quanto riguarda l’Isola quest’anno, quello del conduttore.

Papi da opinionista a conduttore: “Ilary Blasi ci è già passata”

È anche vero che, a differenza di quanto accaduto in passato, Ilary Blasi ha acquisito maggiore dimestichezza con questo genere di sorpassi. Era già accaduto in passato che uno dei suoi opinionisti (Alfonso Signorini, nello specifico) prendesse il suo posto al timone del Grande Fratello Vip. Forte dell’esperienza guadagnata, sebbene divertita dalle interazioni in diretta con i suoi opinionisti, la padrona di casa sarebbe intenzionata a prestare al caso tutta l’attenzione che merita per evitare che la storia si ripeta.