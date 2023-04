Cara Ilary, attenta a Enrico Papi: “da opinionista a conduttore è un attimo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Isola dei Famosi è partita benissimo. Il reality show di Canale 5 è andato in onda tra mille incognite, una tra tutte la ristrutturazione del cast in corsa dopo il richiamo all'ordine (ma c'è poi veramente stato?) dell'azienda, che avrebbe chiesto maggiore sobrietà e meno ‘trash'. Dopo due puntate, la grancassa degli ascolti batte a giusta ragione: iersera, 3 milioni netti o quasi e uno share al 24.23%. Numeri in crescita e programma in forma smagliante. Come lo è il nuovo opinionista, Enrico Papi, che è subito entrato in questo show con l'iperattività che gli è tipica, divorando ogni spazio che gli è stato concesso finora, rubando persino la scena a Ilary Blasi.

È bastato poco a far muovere le acque. Il pubblico ieri si è letteralmente diviso, favorito anche dalle indiscrezioni che sono partite nel pomeriggio, complici i colleghi di TvBlog: "Tra Enrico Papi e Ilary Blasi ci sono frizioni, lei gli ha chiesto di tornare in carreggiata". La sensazione è che questo possa diventare un pretesto pulito per far appassionare il pubblico a casa. Una dinamica nelle dinamiche, che per la verità tra i naufraghi ancora scarseggiano. Anche l'anno scorso sembrava che tra Ilary Blasi e Alvin non corresse buon sangue, e invece si è scoperto che nella vita sono "quasi amici". Ieri sera, Enrico e Ilary si sono beccati di continuo: lui come Taz, il diavolo della Tasmania dei Looney Tunes, si è preso la scena tutte le volte che Ilary gliel'ha offerta; lei ha cominciato in difesa, limitandolo il più possibile: "non abbiamo tempo, Enrico", "aspetta un attimo, parliamo di altro".

Poi, Ilary ha capito che bisognava giocare allo stesso gioco. Sono nati una serie di siparietti improvvisati: lui che le strappa la busta con il nome dell'eliminato dalle mani (mai era successo prima nella liturgia televisiva dei reality: immaginate se Sonia Bruganelli avesse fatto lo stesso con Alfonso Signorini), lei che si toglie le scarpe e lui che se le prende annusandole prima e poi fingendo un collegamento con Cristopher, a cui poco prima Papi aveva consigliato di continuare a giocare sporco per la prossima volta: altra rottura con la classica retorica del reality, che punisce sempre chi sovrasta gli altri con l'inganno. Cosa che nella vita vera, invece, non accade quasi mai.

Ecco perché dopo due puntate, possiamo dire che Enrico Papi è la vera sorpresa di questa Isola dei Famosi che, nel suo ristrutturarsi, ha trovato forse un elemento di rinnovamento proprio nella figura dell'opinionista. Chissà come andrà a finire questa storia. Per il curriculum e la storia che rappresenta Enrico Papi, consiglierei ad Ilary Blasi di fare attenzione: non sarebbe il primo che entra opinionista e finisce conduttore.