Ilary Blasi e Isabel Totti con la stessa manicure: mamma e figlia scelgono lo smalto matchy Ilary Blasi e Isabel Totti condividono un rapporto profondissimo e ne hanno dato l'ennesima prova con un dolce scatto mamma-figlia: ecco il primo piano sul loro smalto matchy.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento di grande successo professionale nonostante la pausa televisiva: tra il documentario Unica e il libro Che stupida. La mia verità, è riuscita a finire sulle prime pagine dei giornali, riportando l'attenzione dei media sul divorzio da Francesco Totti. Ha raccontato la questione dal suo punto di vista, togliendosi anche alcuni sassolini dalle scarpe e chiarendo anche la questione delle borse e delle scarpe rubate. Ora che tutto sembra essersi "tranquillizzato" ha deciso di dedicarsi al 100% ai figli, tanto da essere quasi scomparsa dai social. Oggi è tornata a postare e lo ha fatto con un dolcissimo scatto mamma-figlia.

Isabel Totti in total pink per andare a scuola

L'ultima volta che Ilary Blasi aveva documentato la sua normale quotidianità sui social era stato qualche weekend fa, per la precisione quando era volata a Disneyland Paris con Bastian Muller e le due figlie Chanel e Isabel Totti. Oggi è tornata a postare per la prima volta dopo diversi giorni e ha approfittato delle sue abitudini mattutine per portare l'attenzione dei fan su un dolce momento che emoziona praticamente tutte le mamme: quello in cui si accompagna il proprio figlio a scuola. Ha immortalato poi Isabel poco dopo averla salutata, mostrandola adorabile in total pink e con lo zainetto sulle spalle.

Isabel Totti va a scuola in total pink

Lo smalto matchy di Ilary e Isabel

Poco prima di lasciarla, però, Ilary ha voluto scattare una foto dolcissima con cui ha dimostrato che il suo rapporto con la figlia è profondo e affiatatissimo. Ha immortalato in primo piano la sua mano intrecciata a quella di Isabel, facendo notare a tutti lo smalto coordinato in rosso ciliegia che entrambe hanno voluto sfoggiare in questa mattinata invernale. Nella didascalia ha scritto semplicemente "Matchy", dando così l'ennesima prova di amare i look mini me. Da grande Isabel vorrà seguire le sue orme? L'unica cosa certa al momento è che sembra amare tutto ciò che fa parte del mondo beauty e del make-up.

Ilary Blasi e Isabel Totti con lo stesso smalto