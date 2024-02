Ilary Blasi con Chanel e Isabel Totti a Disneyland Paris: quanto costa una notte nell’hotel da fiaba Ilary Blasi è partita con le figlie Chanel e Isabel Totti per festeggiare l’uscita del libro. Le tre sono volate in Francia per trascorrere qualche giorno a Disneyland Paris e stanno soggiornando nell’hotel-castello del parco divertimenti: ecco quanto costa a notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ilary Blasi sta vivendo un momento particolarmente soddisfacente dal punto di vista professionale: dopo essere tornata in tv la scorsa settimana a Verissimo, qualche giorno fa ha lanciato Che Supida. La mia verità, il libro in cui ha parlato ancora una volta di tutto ciò che è accaduto con Francesco Totti. Per festeggiare il lieto evento ha pensato bene di organizzare un viaggio "tutto al femminile" in compagnia delle due figlie Chanel e Isabel Totti. Le tre sono volate in Francia e si sono immerse nell'atmosfera fiabesca di Disneyland Paris, alloggiando nell'hotel-castello all'interno del parco divertimenti: quanto costa trascorrere una notte in questa location da mille e una notte?

L'hotel-castello di Disneyland Paris

L'avevamo lasciata in tailleur gessato ma con i cristalli per la presentazione del suo libro a Milano, oggi ritroviamo Ilary Blasi in versione Minnie mentre si gode una vacanza a Disneyland Paris con le figlie. Per rendere l'esperienza ancora più incredibile le tre hanno pensato bene di alloggiare al Disneyland Hotel, l'albergo costruito ad appena 5 minuti dal parco che riproduce un castello principesco a tutti gli effetti.

Disneyland Paris Hotel

All'ingresso si viene accolti da suggestivi giochi d'acqua e prati tagliati in modo da riprodurre i visi dei personaggi iconici, ma è all'interno che comincia la vera magia. Tutto è ispirato alle biblioteche dei castelli francesi di fama mondiale: tra materiali preziosi, dettagli in oro e lampadari di cristallo, sembra di essere stati catapultati in una fiaba.

Castle Club Lounge

Quanto costa una notte nell'hotel da fiaba

Per la vacanza in famiglia Ilary ha scelto una camera Deluxe familiare con due letti matrimoniali, affaccio sul parco divertimenti e un arredamento in stile vittoriano ispirato alle fiabe principesche Disney con un tocco magico. La prenotazione comprende anche l'accesso al Castle Club Lounge e al luna park a tema, oltre che l'incontro con alcuni personaggi delle favole.

Camera Deluxe

Quanto costa il soggiorno? Sul sito ufficiale di Disneyland l'intero pacchetto per 3 persone viene venduto a 1.991 euro (prezzo al giorno). Ilary, però, ci ha tenuto a inserire sempre nelle sue Stories l'hashtag #adv, così da specificare che si tratta di post sponsorizzati (con i quali in cambio probabilmente le è stata offerta del tutto o in parte la vacanza). In quanti sognano di organizzare un simile viaggio da fiaba con le proprie figlie?

Ilary Blasi con le figlie Chanel e Isabel Totti