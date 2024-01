Vacanze in Svizzera per Ilary Blasi: quanto costa il resort di lusso immerso nella neve La conduttrice ha passato il Capodanno tra le Alpi svizzere in un albergo esclusivo. Tutti i dettagli sulla suggestiva struttura ai piedi delle piste da sci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Ilary Blasi al Cervo Zermatt

Ilary Blasi ha scelto di festeggiare il Capodanno in Svizzera. Accanto a lei, come sempre, il compagno Bastian Muller, che la segue in ogni viaggio, un'occasione per la coppia, che porta avanti una relazione a distanza, di incontrarsi più spesso. Per questo weekend lungo la conduttrice ha scelto un ritiro all'insegna del relax, optando per un'incantevole resort nelle Alpi svizzere. Con lei anche la figlia Isabel Totti, ultima nata dal matrimonio tra Blasi e Francesco Totti; la fine della relazione tra i due è stata ufficializzata nell'estate del 2022 e da allora è stato uno degli argomenti più chiacchierati, riportato agli onori della cronaca anche dalla recente uscita del documentario Netflix Unica, dove la conduttrice racconta la sua versione dei fatti. Capodanno in famiglia, quindi, per Ilary Blasi, che si gode del tempo con la piccola di 6 anni, divertendosi a filmarla sulle piste, mentre per la notte di San Silvestro il trio ha sfoggiato dei maglioni jacquard coordinati.

Una stanza del Cervo Zermatt

Dove si trova Ilary Blasi

La conduttrice per la sua fuga ha scelto un resort nelle Alpi Svizzere, il Cervo Zermatt. Situato a valle della Funivia Sunnegga di Zermatt, questo albergo di lusso immerso nella neve è pensato per realizzare una forma di turismo consapevole, che rispetti l'ambiente circostante. L'hotel è stato fondato nel 2009 e si fa portavoce di responsabilità ecologica e sociale, impegnato nell'approvvigionamento etico e sostenibile dell'energia e anche in progetti a livello locale e internazionale. Cervo offre trattamenti termali, un centro benessere e tre ristoranti. Il resort è composto da sette unità con diverse tipologie di camere e suite, ognuna fornita di un'area benessere personale completa di sauna, bagno di vapore e sala relax con caminetto. L'ampia terrazza panoramica offre una suggestiva vista sul Monte Cervino.

La terrazza del Cervo Zermatt

Quanto costa il resort dove alloggia Ilary Blasi

Alloggiare nel resort di lusso scelto da Ilary Blasi ha prezzi differenti a seconda della camera scelta. Il costo medio a notte in alta stagione può variare da 940 franchi (pari 1 circa 1000 euro) a 1570 franchi (pari a 1680 euro). Una proposta che offre un'esperienza immersiva con servizi esclusivi.

Il Cervo Zermatt