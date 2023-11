Modern (royal) family: quest’anno a Natale sono invitati anche i figli di Camilla Aria di novità a Buckingham Palace, per la prima volta parteciperà al tradizionale pranzo anche la famiglia della regina. Dall’anno scorso sulla lista degli invitati compare anche Sarah Ferguson.

A cura di Annachiara Gaggino

Camilla e i figli

Primo Natale da famiglia allargata per la royal family britannica che, come ogni anno, si riunisce nella tenuta di Sandringaham nel Norfolk, illuminata a festa per l'occasione. I membri arriveranno al Castello il 24 dicembre, in tempo per la vigilia di Natale e per scambiarsi i primi regali. Quest'anno, però, ci sarà un'eccezione alla tradizione, e forse ne verrà istituita una nuova: tra gli invitati figurano anche i figli della regina Camilla, avuti con l'ex marito Andrew Parker-Bowles, per la prima volta invitati a trascorrere il giorno di Natale con i Windsor. Ogni anno il 25 dicembre i membri della royal family si recano alla funzione religiosa nella chiesa locale per poi riunirsi davanti al pranzo.

Carlo e Camilla alla funzione dello scorso Natale

I nuovi invitati al pranzo di Natale

Negli ultimi anni Camilla doveva lasciare la riunione natalizia della famiglia reale nel primo pomeriggio per trascorrere il resto della giornata con figli e nipoti. Questa volta, invece, saranno invitati anche loro a passare le vacanze invernali nella tenuta. "La lista degli invitati al pranzo di Natale a Sandringham House è stata radicalmente modificata e includerà per la prima volta molti membri della famiglia della regina Camilla", ha raccontato a ITV l'esperto reale Chris Ship. "Nella famiglia di Camilla c'è anche sua sorella Annabel Elliot, che ha sostituito le dame di compagnia di Elisabetta II e le è stata accanto durante l'incoronazione. Non è escluso che a Sandringham ci sarà anche lei". Sicuramente nella lista degli invitati compaiono Tom (48 anni) e Laura (45 anni) con rispettivi compagni e figli: Lola (16 anni), Frederick (13 anni), Eliza (15 anni) e i gemelli Gus e Louis (14 anni).

Il biglietto di auguri di Carlo e Camilla per lo scorso Natale

Servirà una sala più grande

Se fino allo scorso anno il pranzo di Natale si è svolto nella sala da pranzo, ora andrà organizzata in quella più grande. Tra gli ospiti, oltre a figli e nipoti della regina, ovviamente, anche quelli del re. William e Kate sicuramente presenti, lo stesso non si può dire di Harry e Meghan. Già l'anno scorso la lista degli invitati si era allargata, facendo uno strappo alle regole: Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ha fatto il suo ritorno a Sandringham per la prima volta dopo 30 anni, dopo che il principe Filippo aveva esplicitamente definito la sua presenza non gradita. Sembra che la duchessa sarà presente anche quest'anno, dimostrando quanto Carlo III si stia impegnando per modernizzare la monarchia.