Harry e Meghan tra i grandi assenti del Natale a Sandringham, cosa ne pensa re Carlo I Sussex non prenderanno parte ai festeggiamenti nella tenuta dei Windsor, ma sono stati avvistati in Costarica. Il sovrano ne sarebbe sollevato, in quanto la frenesia della giornata non gli permetterebbe di dedicare loro le attenzioni necessarie.

A cura di Annachiara Gaggino

Il primo discorso natalizio da re di Carlo III

Re Carlo si sta preparando a trascorrere il suo secondo Natale da sovrano. Dopo quello dell'anno scorso, più sobrio e austero in rispetto della compianta regina Elisabetta, venuta a mancare pochi mesi prima nel settembre del 2023, quello che si festeggerà tra pochi giorni, invece, sarà tra i più importanti mai tenuti. Carlo III, infatti, non si è risparmiato e ha invitato al pranzo una cinquantina di persone, numero molto alto rispetto ai precedenti, che ha messo in allarme i dipendenti del palazzo. Tra le new entry nei festeggiamenti reali anche la famiglia della regina Camilla, che per la prima volta si unirà ai royal per i festeggiamenti del 25 dicembre. Ma tra coloro che non si riuniranno, come da tradizione, nella tenuta di Sandringham c'è il figlio minore del re, il principe Harry con Meghan Markle e i figli; è dal 2018 che la coppia non trascorre un Natale con la famiglia reale.

Re Carlo durante la cerimonia natalizia dello scorso anno

Cosa pensa Carlo III dell'assenza dei Sussex

Ingrid Seward, autrice e caporedattrice di Majesty Magazine, ha confessato alla rivista britannica HELLO! che il sovrano potrebbe essere "sollevato" di non trascorrere le festività natalizia con la famiglia del figlio, in quanto la giornata tende a essere molto frenetica e rischierebbe di non avere il tempo di dedicare loro molte attenzioni. "Se volesse vedere i suoi nipoti, probabilmente Natale non è il periodo migliore. C'è troppo da fare e non riuscirebbe a concentrarsi su di loro. Sarebbe molto meglio se li vedesse in un momento tranquillo, in un'altra occasione", ha raccontato Seward.

L'ultimo natale di Harry e Meghan con la famiglia reale nel 2018

Inoltre, visti i rapporti tesi tra i Sussex e la royal family, re Carlo potrebbe essere più sereno nel non dover fare attenzione all'atmosfera spiacevole che potrebbe andarsi a creare, anche perché sembra che anche sotto Natale l'agenda del re sia fitta di impegni e non avrà molto tempo per riposarsi e godersi la famiglia.

La cartolina di Natale di Carlo e Camilla dello scorso anno

L'ultimo Natale di Harry e Meghan a Sandringham

Sono passati cinque anni dall'ultima volta in cui i Sussex hanno trascorso il Natale assieme alla famiglia reale. La prima volta di Meghan Markle a Sandringham ha fatto la storia, dato che nessuna fidanzata era mai stata invitata al pranzo di famiglia, nemmeno Kate Middleton, che aveva già annunciato il fidanzamento con il principe William. Era il 2017 e l'evento è stato raccontato di recente dalla coppia ai microfoni di Today di BBC Radio 4: "La famiglia adorava avere Meghan lì. Ci divertimmo moltissimo, stavamo con mio fratello e mia cognata e correvamo in giro con i bambini".

Le immagini del fidanzamento di Harry e Meghan

I Sussex si riunirono a Sandringham anche l'anno dopo, quando l'ex attrice era incinta del primo figlio, Archie, per poi scegliere, sorprendendo i sudditi, di raggiungere la madre Doria negli Stati Uniti. Una decisione appoggiata anche dalla regina Elisabetta, che già aveva accettato di buon grado la presenza non sempre assicurata di William e Kate che alternano le feste anche con la famiglia Middleton.

Harry e Meghan nel 2018

Dove trascorreranno il Natale i Sussex

Secondo alcune fonti Meghan Markle, il principe Harry e i figli Archie e Lilibeth trascorreranno il periodo natalizio negli Stati Uniti. Tuttavia, sono stati di recente fotografati mentre si godevano una vacanza familiare in resort di lusso in Costa Rica. Sembra che i quattro stiano soggiornando nella provincia di Guanacaste da una settimana, forse si stanno concedendo un po' di relax prima delle feste oppure hanno semplicemente deciso di passare il Natale lì.

Harry e Meghan durante una funzione commemorativa con William e Kate

Sicuramente non prenderanno un volo last minute per la Gran Bretagna (prima del 2019 il principe Harry era mancato sa Sandringham solo nel 2015, quando era in spedizione in Afghanistan), ma presumibilmente si terranno in contatto con i Windsor. Nell'ultimo periodo, infatti, è stato visto un riavvicinamento tra la famiglia reale e i Sussex, che hanno chiamato il sovrano per augurargli buon compleanno.