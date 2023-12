Troppi invitati al pranzo di Natale di re Carlo, la rivolta dei dipendenti di Sandringham Come ogni famiglia, anche quella reale si riunisce per le feste. Quest’anno, però, il sovrano ha voluto fare le cose in grande allargando gli inviti e arrivando a cinquanta partecipanti. La cosa preoccupa il catering, che dovrà lavorare molto di più per la preparazione del menu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

La regina Camilla e re Carlo a Sandringham nel 2022

Indovina chi viene a pranzo? Decisamente troppe persone secondo i dipendenti di Sandringham, la tenuta nel Norfolk dove la famiglia reale trascorre tradizionalmente il Natale. Dopo aver scelto di passare le feste dello scorso anno in maniera minimalista, a causa della morte della regina Elisabetta, avvenuta solo pochi mesi prima, re Carlo ha deciso che questo Natale sarà festeggiato in grande stile e che la lista degli invitati sarebbe stata molto più ampia rispetto ai pranzi passati. Come da tradizione la royal family si riunirà a Sandringham il 24 dicembre per rimanere un paio di settimane e passare le festività assieme come ogni famiglia. Non tutti però possono vantare oltre 50 partecipanti al pranzo di Natale, e la cosa ha preoccupato non poco i dipendenti della tenuta.

Re Carlo a Sandringham nel 2022

Chi parteciperà al pranzo di Natale di re Carlo

La lista degli invitati è sempre più lunga, tanto che sarà necessario organizzare il pranzo in una sala più grande. Fino all'anno scorso il pasto veniva consumato nella sala da pranzo che ospitava una trentina di persone, ma le conferme continuano ad aumentare e al momento si contano 50 ospiti ufficiali. Tra di loro sicuramente William e Kate con George, Charlotte e Louis, la principessa Anna con i figli e la famiglia del principe Edoardo. Mentre è già noto che non ci saranno Harry e Meghan, sostituiti dai figli della regina Camilla, Tom e Lara Parker Bowles con relativi compagni e bambini. Sarà il primo Natale che la moglie di re Carlo passerà completamente assieme alla sua famiglia, poiché gli anni passati doveva presenziare al tradizionale pranzo per poi fuggire e trascorrere un po' di tempo con i suoi cari.

William e Kate con i figli

Da quando Carlo è re, però, questo non sarà più necessario perché, in linea con la modernizzazione della corona che ha in mente, c'è anche la più serena accettazione di una famiglia allargata, come i tempi moderni richiedono. A confermarlo anche la presenza dell'ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson, bandita da Sandringham dal defunto principe Filippo, con cui non era mai stata in buoni rapporti. Tutto molto allegro, ma non per cuochi, camerieri e catering reale che sono già preoccupati per la mole di lavoro e il tempo che servirà per preparare tutte le pietanze in più. Senza contare che dovrà essere allestita anche una tavola per i più piccoli con menù a parte perché, da tradizione, non possono sedersi con i membri senior.