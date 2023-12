A Natale cosa faranno Harry e Meghan: la coppia conserva una tradizione della royal family Harry e Meghan a Natale fanno di tutto affinché sia un momento speciale e felice per i due figli. La coppia sta portando avanti una tradizione dei Windsor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meghan e Harry

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020: è in California la loro nuova vita, assieme ai due figli Archie (4 anni) e Lilibet (2 anni). La coppia, allontanandosi dalla royal family e da Londra, ha preso una decisione drastica. I due hanno preferito vivere le loro vite altrove, lontano dagli obblighi e dalle restrizioni inevitabili per chi è un membro senior della famiglia reale. Hanno scelto una vita diversa. I quattro trascorreranno il Natale a Montecito: non lo passano con il resto della famiglia reale a Sandringham dal 2018. Harry e Meghan benché non vivano più coi Windsor, ne hanno comunque conservato una tradizione natalizia, che continuano ugualmente a portare avanti di anno in anno.

Harry e Meghan: cosa faranno a Natale

Harry e Meghan, per scelta, non fanno più parte della royal family. La loro Megxit ha fatto la storia, perché è stato un fulmine a ciel sereno, una decisione che ha anche molto minato gli equilibri e i rapporti tra i componenti della famiglia reale. Eppure il principe ha scelto di portare comunque qualcosa della sua famiglia d'origine con sé, di tramandarla ai suoi figli. Nel tanto discusso libro di memorie (Spare) che ha pubblicato a inizio anno, il duca di Sussex ha spiegato che lui e sua moglie Meghan Markle sono soliti aprire i regali alla vigilia di Natale coi figli.

Harry e Meghan

Questo è ciò che fa proprio la royal family, una tradizione antica che si tramanda da secoli a cui sono tutti molto legati. Risale ai tempi della regina Vittoria e del principe Alberto. Si chiamava Heiligabend Bescherung, che significa appunto scambio di regali della vigilia di Natale, nell'ora del té (dunque alle 17.00). In particolare, la tradizione vuole che siano tutti pensierini strani, ironici, divertenti e giocosi, per rendere l'atmosfera festosa.

Leggi anche Kate Middleton pubblica una foto di lei bambina: è identica al principe Louis

Meghan e Harry

Questo momento è prezioso per Harry e Meghan. Marito e moglie lo conservano nel cuore come qualcosa di speciale: ci tengono che i due figli abbiano dei ricordi di famiglia importanti e si stanno impegnando per costruirne di solidi, di felici. Ricordando un Natale passato, Harry ha scritto proprio

Alla vigilia di Natale abbiamo fatto FaceTimed con diversi amici, inclusi alcuni in Gran Bretagna. Abbiamo guardato Archie correre intorno all'albero. E abbiamo aperto i regali. Mantenendo la tradizione della famiglia Windsor.