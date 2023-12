Harry e Meghan, i dolci ricordi del loro primo Natale a Sandringham con la Royal Family Come fu il primo Natale di Harry e Meghan insieme a Sandringham? A raccontarlo sono stati loro stessi durante un’intervista: ecco cosa hanno rivelato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il Natale si avvicina e la Royal Family inglese si sta preparando per renderlo speciale. Come da tradizione, i membri di casa Windsor si ritroveranno a Sandringham e trascorreranno le giornate tra gustosi banchetti, uscite pubbliche e battute di caccia. Sebbene alla lista di invitati siano stati aggiunti i figli di Camilla, i grandi assenti continuano a essere il principe Harry e Meghan Markle, che anche quest'anno rimarranno in America con i figli. Nonostante negli ultimi anni ci siano stati molti screzi tra le parti, i Sussex, chiamati a rispondere a una serie di domante durante un'intervista rilasciata al programma Today andato in onda su BBC Radio 4, hanno ricordato con affetto il loro primo Natale reale.

Perché la presenza di Meghan a Natale fu rivoluzionaria

Era il 2017 quando Meghan Markle venne chiamata a unirsi per la prima volta ai Royals durante i festeggiamenti natalizi a Sandringham, all'epoca era passato poco più di un mese dopo il fidanzamento ufficiale con il principe Harry ma già da diversi mesi si parlava della loro relazione. Fin dal primo momento quell'invito non è passò inosservato, anzi, venne considerato non poco rivoluzionario per un motivo ben preciso: storicamente i pranzi e le cene natalizie erano sempre state limitate ai membri senior della famiglia e i loro partner ufficiali ma questi ultimi avevano l'opportunità di unirsi agli ospiti solo dopo il matrimonio. All'epoca Meghan era solo fidanzata, dunque la sua presenza segnò una drastica rottura rispetto alle tradizionali usanze reali.

Il fidanzamento ufficiale di Harry e Meghan

I ricordi natalizi di Harry e Meghan

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, nelle parole di Harry e Meghan non c'era neppure l'ombra di risentimento o di rabbia, anzi, hanno raccontato tutto con dolcezza e nostalgia. Il principe ha dichiarato: "La famiglia adorava avere Meghan lì. Ci divertimmo moltissimo, stavamo con mio fratello e mia cognata e correvamo in giro con i bambini". Meghan, dal suo canto, ha rivelato che le venne assegnato il posto accanto al principe Filippo e ci chiacchierò piacevolmente per tutta la serata (per poi scoprire da Harry che gli aveva parlato in corrispondenza dell'orecchio "difettoso"). Ancora oggi la Duchessa porta nel cuore quei preziosi momenti e si diverte a raccontare che a fine festeggiamenti chiamò la mamma in America dicendole "È la grande famiglia che ho sempre desiderato".

I Fab 4 a Natale 2018