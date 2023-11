La sorpresa inaspettata di Harry per il compleanno di re Carlo Il duca di Sussex ha voluto fare gli auguri a modo suo al sovrano, che pare abbia molto apprezzato il gesto. Un riavvicinamento che potrebbe portare la pace all’interno della famiglia reale.

Re Carlo e il principe Harry

Il principe Harry rompe il silenzio e chiama il padre per il suo compleanno. Dopo le speculazioni sulla presenza del figlio alla festa a Clarence House e le voci su un presunto mancato invito diffuse da fonti vicine ai Sussex, il figlio ha telefonato al sovrano da Montecito, uno dei primi contatti in sei mesi. Sembra che la sorpresa sia stata particolarmente gradita al re, che si è sempre mostrato ben disposto verso un riavvicinamento con il figlio, con cui i rapporti si sono raffreddati dopo la pubblicazione della sua autobiografia Spare, dove ha volto accuse pesanti nei confronti della famiglia.

La telefonata e il video dei nipoti

Il principe Harry avrebbe contattato il padre poco prima dell'inizio del party privato organizzato per la serata. Fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere che la chiamata è stata particolarmente gradita e ha rappresentato una piacevole sorpresa per il sovrano, descrivendola come calorosa e affettuosa. Sembra che il re abbia avuto modo di parlare anche con la nuora, Meghan Markle, che ha fatto anche lei gli auguri a Carlo. I nipotini, invece, che il re ha visto pochissimo, sono stati protagonisti di un tenero video registrato che lo ha "deliziato". Archie, 4 anni, e Lillibeth, 2 anni, si sono lanciati in una tenera esibizione canora, intonando "tanti auguri a te" al nonno. Un adorabile quadretto familiare che lascia sperare in una riconciliazione tra i Sussex e la royal family.

Da sinistra: il principe Harry, re Carlo III, la regina Camilla e Meghan Markle

La promessa di rivedersi

Sembra che il re sia stato particolarmente felice della conversazione con il figlio e ne stia già organizzato un altra. I due non si vedono dal giorno dell'incoronazione, tenutasi il 6 maggio, mentre Meghan Markle non ha contatti con il suocero da settembre 2022, dai funerali della regina Elisabetta II, nonostante il principe si sia recato a Londra nel frattempo. Il re è riuscito anche a strappare una promessa ai Sussex, affinché la coppia gli faccia visita ogni qualvolta si dovessero recare nel Regno Unito.