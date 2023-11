Carlo III compie 75 anni: come festeggia il compleanno il re Oggi è il compleanno di re Calo III, nato il 14 novembre 1948. Le celebrazioni sono iniziate ieri e proseguiranno fino a questa sera.

Il re compie 75 anni. In realtà anche il figlio di Elisabetta II ha due compleanni nell'arco di un anno, ha mantenuto la tradizione della royal family: c'è quello ufficiale nel mese di giugno che si festeggia col popolo e quello di novembre che rappresenta effettivamente il giorno della sua nascita (il 14 novembre 1948).

Il 14 novembre è un giorno di festa

Oggi è festa a Buckingham Palace, che celebra il suo re. Per Carlo III è una data importante, quella dei 75 anni. In un giorno così importante, il sovrano sentirà certamente intorno a sé un po' più forte l'affetto dei sudditi e della famiglia. Questi ultimi avranno modo di celebrare con lui la ricorrenza, anche se all'appello mancherà qualcuno. Il figlio Harry, infatti, ha rifiutato l'invito: non sarà presente alle celebrazioni, né quelle pubbliche né quelle private.

Il programma, in realtà, è iniziato ieri. In calendario c'era un evento organizzato a Highgrove Gardens dalla Prince's Trust e dalla Prince's Foundation, associazioni di beneficenza fondate proprio da Carlo III nel 1976, quando era ancora solo principe. I due enti supportano i giovani svantaggiati a costruirsi un futuro migliore. Per l'occasione le due organizzazioni hanno cambiato ufficialmente nome: sono diventate King's Trust e King's Foundation. Cambio nome anche per il Prince of Wales's Charitable Fund, altra associazione di beneficenza che aiuta le comunità in difficoltà: da oggi si chiamerà King Charles III Charitable Fund.

Come celebra il compleanno il re

Oggi, invece, il re e la regina lanceranno il Coronation Food Project: così come i cambiamenti climatici, anche gli sprechi alimentari sono un tema molto caro a Carlo III, che dunque ha fortemente voluto questo progetto che punta proprio a limitare gli sprechi alimentari e sostenere e il fabbisogno alimentare delle popolazioni povere. Per l'occasione la coppia visiterà anche un centro di distribuzione di generi alimentari in eccedenza fuori Londra, dove avranno modo di ascoltare le esperienze dei volontari e del personale.

Per chiudere in bellezza la giornata, si terrà a Buckingham Palace un ricevimento in presenza di quattrocento rappresentanti del personale ospedaliero, per celebrare contestualmente ai 75 anni di re Carlo anche i 75 anni del Servizio Sanitario Nazionale. Per finire, Sua Maestà si ritaglierà del tempo da dedicare solo a famiglia e amici stretti, aper una cena privata a Clarence House.