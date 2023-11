Harry non parteciperà al compleanno di re Carlo, perché ha rifiutato l’invito Il duca di Sussex ha declinato l’invito al 75esimo compleanno di suo padre, re Carlo. La festa si terrà alla Clarence House di Londra il 14 novembre e fonti vicino alla famiglia reale sono certe dell’assenza di Harry.

Alla festa di compleanno di re Carlo ci sarà un grande assente: il figlio Harry. Il duca di Sussex torna a far parlare di sé, già a settembre – come riportato dal Sunday Times – aveva declinato l'invito del padre a raggiungerlo a Balmoral, in occasione dell'anniversario della morte della regina Elisabetta. Questa volta a diffondere l'indiscrezione è stato il Daily Mail: gli addetti ai lavori dicono che, Harry non sarà presente al 75esimo compleanno del padre, festeggiato alla Clarence House di Londra.

Per quale motivo Harry mancherà al compleanno

Secondo alcune indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, Harry non sarà presente alla festa perché la presenza di Meghan non è gradita alla famiglia reale. Tra i tanti motivi per cui la crepa tra padre e figlio si è allargata ci sarebbe il disappunto di Carlo per come Harry avrebbe descritto la regina Camilla. Definita nel suo libro di memorie Spare come una donna "pericolosa" e "matrigna cattiva delle storie". Per il duca di Sussex, Camilla sarebbe stata la causa della rottura del matrimonio dei genitori e avrebbe avuto a che fare anche con la morte di sua madre Diana.

I contrasti tra la royal family e Harry e Meghan

I rapporti tra la royal family e Harry e Meghan erano già tesi prima che i due si trasferissero in California, rinunciando definitivamente agli impegni reali. A questo si aggiungono le accuse di razzismo fatte da Meghan – durante l'intervista con Winfrey – nei confronti della famiglia reale. Ciliegina sulla torta: il terrore di Buckingham Palace per la nuova uscita – il 28 novembre – del libro Endgame di Omid Scobie, autore vicino ai Sussex. Un volume che promette rivelazioni sul retroscena dell'incoronazione di re Carlo, occasione durante la quale Harry era stato ignorato dalla famiglia reale. Non è chiaro, però, se i duchi di Sussex abbiano dato un contributo per la creazione dell'opera, ennesima occasione di imbarazzo per la famiglia reale.