Harry e Meghan sul compleanno di Carlo: non siamo stati invitati

A cura di Annachiara Gaggino

Dopo giorni di rumors sull'assenza di Harry e Meghan alla festa per il 75° compleanno di Carlo III, i Sussex rompono il silenzio affermando che non avrebbero ricevuto nessun invito. La versione della coppia, dunque, è molto diversa da quella diffusa dai tabloid britannici, che avevano visto il rifiuto come l'ennesimo attacco al sovrano.

La verità di Harry e Meghan

Il portavoce dei duchi di Sussex ha fatto sapere al Daily Mail che Harry e Meghan non hanno ricevuto nessuna comunicazione riguardo ai festeggiamenti che si sarebbero tenuti a Clarence House. "Non c'è stato nessun contatto da Buckingham Palace circa un invito al compleanno di Sua Maestà, la prossima settimana", ha affermato.

La notizia del rifiuto da parte della coppia era stata diffusa dal Sunday Times, che aveva anche portato alla luce le motivazioni dietro alla loro assenza: sembra che la presenza di Meghan Markle non fosse gradita alla famiglia. La versione dei Sussex, però, sarebbe alquanto diversa poiché negano di aver ricevuto qualsivoglia invito e anzi, secondo fonti vicine alla coppia, la notizia sarebbe stata messa in circolazione per un motivo ben preciso.

Perché Buckingham Palace ha diffuso la notizia

Un amico dei Sussex ha raccontato al Mail Online che questo pettegolezzo sarebbe stato fatto trapelare da Palazzo per distogliere l'attenzione dal recente viaggio in Kenya di Carlo e Camilla, occasione in cui al re sarebbe stato chiesto di scusarsi per il passato coloniale della Gran Bretagna. "Considerando che il viaggio non è andato bene, questa potrebbe essere una gradita distrazione", ha raccontato la fonte al tabloid britannico.

La risposta di Buckingham Palace

L'affermazione non è stata apprezzata dagli esperti reali, che hanno considerato il tempismo della coppia "particolarmente inappropriato". I Sussex, infatti, avrebbero scelto di raccontare la loro versione in un giorno particolarmente importante per Carlo III, poche ore prima che tenesse il suo primo discorso per l'apertura del Parlamento. Inoltre, riporta il Daily Mail, la visita sarebbe stata un successo a livello nazionale, per cui le affermazioni a favore dei Sussex dimostrano una frattura evidente all'interno della famiglia.

Carlo si è sempre detto aperto a una riconciliazione, non tagliando mai fuori la coppia dagli eventi e alle celebrazioni. Richard Fitzwilliams, commentatore ed esperto di pubbliche relazioni britannico ha aggiunto che: "La spaccatura non potrebbe essere più ampia e i cortigiani confusi si chiedono cosa accadrà ancora. Speriamo che il contratto di quattro libri firmato con Random House non porti a un'altra biografia".