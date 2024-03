Kim Kardashian alla ricerca di Kate Middleton, l’influencer ironizza sulla principessa del Galles La star statunitense ha scherzato sulla misteriosa scomparsa della futura regina del Regno Unito. Le due famiglie sono più legate di quanto si possa immaginare, dato che il principe William e Meghan Markle frequentano assiduamente il clan più famoso d’America. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

La misteriosa scomparsa dalle scene di Kate Middleton sta avendo risonanza anche oltre oceano. Uno dei principali esponenti della royal family statunitense si è particolarmente appassionata alla questione e sembra essere determinata a scoprire dove si trovi la principessa del Galles. Si tratta di Kim Kardashian, che ha di recente pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram scrivendo: "Sto andando a cercare Kate". L'influencer è ritratta di fianco alla sua macchina, pronta per avventurarsi alla ricerca della principessa perduta. L'ironia sulla futura regina del Regno Unito da parte dell'attuale regina dei reality show era assolutamente inaspettata e ha fatto sorridere i fan, ma c'è chi lo ha trovato di cattivo gusto. D'altronde, nell'ultimo periodo, dopo il fotogate in molti si sono scatenati facendo dell'umorismo sulla vicenda, a partire da re Willem Alexander d’Olanda che a un evento pubblico, parlando di una foto con la sua famiglia ha scherzato dicendo: "Almeno io non l'ho photoshoppata".

La vicinanza dei Kardashian con i Sussex

Quello di Kate Middleton, comunque, rimane un mistero, e sembra che l'unica in grado di risolverlo possa essere Kim Kardashian. La famiglia della fondatrice di Skims, infatti, è molto vicina a quella di Harry e Meghan. Ad agosto Doria Regland, madre di Meghan Markle, ha partecipato a un evento di beneficienza a Los Angeles assieme a Kris Jenner e Kim Kardashian. Sembra, inoltre, che la matriarca del clan Kardashian abbia espressamente richiesto la presenza dei duchi di Sussex nella prossima stagione del reality sulla famiglia, mentre il Daily Mail qualche giorno fa ha fotografato il principe Harry in montagna a sciare con Corey Gamble, compagno di Kris Jenner. Le due famiglie sicuramente si frequentano assiduamente e forse Kim Kardashian può scoprire cosa sia realmente successo a Kate Middleton grazie a queste fonti dirette.

La scomparsa di Kate Middleton

La principessa del Galles è stata ricoverata alla London Clinic a gennaio per un intervento all'addome e dopo le sue dimissioni, non è stato dato alcun aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Tutta questa segretezza ha fatto nascere svariate teorie del complotto e la notizia della foto di famiglia modificata ha contribuito ad aumentare le voci. Persino il Washington Post ha pubblicato una vignetta che scherza sull'argomento dove si vede il principe William tirare i fili di una sagoma della moglie mentre saluta sorridente; una satira che non è stata molto apprezzata dal pubblico, che l'ha definita di dubbio gusto. Kate Middleton, infatti, nonostante gli ultimi scivoloni rimane il membro della royal family più amato.