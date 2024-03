La regina Camilla difende Kate Middleton: “È una fotografa estremamente brava” Kate Middleton è finita al centro delle polemiche per aver ritoccato la foto social in cui è apparsa per la prima volta in pubblico dopo l’intervento all’addome. A difenderla è intervenuta la regina Camilla: ecco cosa ha dichiarato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è finita al centro dell'attenzione dei media negli ultimi giorni: a quasi due mesi dall'improvviso intervento all'addome che l'ha tenuta lontana dai riflettori e dagli impegni ufficiali, è tornata a mostrarsi sui social per celebrare la Festa della mamma. Nella foto è apparsa in versione casual e sorridente accanto ai figli George, Charlotte e Louis, peccato solo che poche ore dopo la pubblicazione i media abbiano urlato allo scandalo per alcuni ritocchi che erano stati fatti con Photoshop. La principessa si è vista costretta a scusarsi pubblicamente su Instagram, facendo riferimento al fatto che spesso, come tutti, si diverte a fare editing. A essere intervenuta in suo soccorso è stata però la regina Camilla: ecco cosa ha dichiarato.

Il ritratto di Camilla scattato da Kate Middleton

La Royal Family sta vivendo un momento decisamente difficile a causa dei problemi di salute che hanno colpito due dei suoi membri più in vista, il re Carlo e la principessa Kate Middleton. A portare avanti la fitta agenda di impegni istituzionali è però Camilla Parker Bowles, che proprio nelle ultime ore ha partecipato a una cerimonia ufficiale con tanto di look "simbolico" celeste. Ora è stata ancora lei a intervenire "involontariamente" in sostegno della nuora: i media britannici hanno ritrovato un documentario di ITV nel quale parlava del suo ritratto pubblicato sulla copertina di Country Life nel 2022. Chi era l'autrice dello scatto? Kate Middleton, che in quell'occasione riuscì a rivelare il lato più raggiante e semplice della regina.

il ritratto di Camilla scattato da Kate Middleton

Le parole di Camilla sulle doti da fotografa di Kate

Cosa dichiarava Camilla sulle doti da fotografa di Kate Middleton? Elogiava l'approccio rilassato e naturale della principessa, sottolineando quanto si fossero divertite insieme durante lo shooting realizzato per il suo 75esimo compleanno a Ray Mill Hous. "È una fotografa estremamente brava, non c'erano parrucchieri o truccatori" dichiarò l'attuale regina. Naturalmente Kate si servì della sua macchina fotografica e si mostrò disponibile ad assecondare ogni richiesta della suocera. Stando alle fonti reali, fu proprio un'idea di Camilla quella di affidare il suo ritratto alla moglie di William e alla fine si definì "più che soddisfatta" del risultato raggiunto. Insomma, il recente scivolone di Kate sembrerebbe essere stato davvero solo un piccolo passo falso nella sua carriera da fotografa.

