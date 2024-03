Kate Middleton in jeans e anfibi posa con i figli: il look per la prima foto dopo l’intervento Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto per celebrare la Festa della Mamma sui social. Nello scatto postato su Instagram appare sorridente e raggiante con i figli George, Charlotte e Louis: ecco cosa ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il "silenzio mediatico" di Kate Middleton sembra essere finito: dopo che a parlare per lei erano stati solo i portavoce reali, ora ha pubblicato la prima foto post-intervento all'addome sul profilo social di famiglia. Non è chiaro se lo scatto sia stato realizzato nelle ultime ore o se sia stato "riciclato" dal passato, l'unica cosa certa è che la principessa è tornata a mostrarsi pubblicamente in compagnia dei figli George, Charlotte e Louis. Lo ha fatto in occasione della Festa della Mamma (che in Gran Bretagna viene celebrata oggi), non a caso ha accompagnato tutto a una dolce didascalia rivolta ai sudditi in cui ha dichiarato: "Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma".

Il look casual di Kate Middleton dopo l'operazione

Kate Middleton è apparsa sorridente e raggiante al fianco dei figli nel dolce ritratto di famiglia realizzato per la Festa della Mamma. Sebbene gli ultimi mesi per lei siano stati non poco traumatici, è evidente che non ha perso la naturale bellezza che da sempre la contraddistingue. Niente abiti bon-ton, scintillii o tacchi, ha preferito puntare sulla comodità di un look casual. Ha abbinato un paio di jeans skinny a quelli che sembrano essere i suoi stivaletti preferiti, un paio di anfibi stringati e bassi firmati See by Chloé. Giacca trapuntata che si intravede appena, maglione a collo alto e capelli perfettamente in piega: la principessa ha lasciato trionfare la semplicità.

La foto per la Festa della Mamma

Chi ha firmato i maglioni dei principini inglesi

Anche i piccoli di casa non sono stati da meno in fatto di stile, anzi, hanno dato prova di aver ereditato la classe proprio da mamma Kate. George ha maglioncino e camicia coordinata, tutto in blu, il colore simbolo dei reali, Louis indossa un paio di pantaloni neri e un pullover con delle decorazioni geometriche sui toni del verde di Cyrillus, mentre Charlotte è una lady minigonna check, calzamaglie e twin set fucsia con cardigan e lupetto (sempre di Cyrillus). I tre principini non hanno esitato a sorridere in camera, apparendo super felici di posare accanto alla mamma dopo le ultime settimane difficili. A realizzare lo scatto iconico sarà stato il principe William?

Leggi anche La principessa Charlotte veste come mamma Kate Middleton: i look abbinati per il concerto di Natale