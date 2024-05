video suggerito

Il nuovo ritratto di Kate Middleton (che non piace ai sudditi): perché è vestita di bianco Il ritratto di Kate Middleton sul Tatler sta ottenendo molte critiche. L’artista ha voluto raffigurare la principessa vestita di bianco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @tatlermagazine

A pochi giorni di distanza dal primo ritratto ufficiale di re Carlo III, arriva quello di Kate Middleton. Il sovrano è stato ritratto dall'artista Jonathan Yeo, che lo ha raffigurato su uno sfondo rosso, stesso colore dell'uniforme e con una farfalla simbolica sulla spalla. L'opera si trova a Buckingham Palace. La principessa del Galles, invece, è la protagonista del numero di luglio di Tatler: la copertina è stata affidata all'artista britannico-zambiana Hannah Uzor. L'immagine arriva in un momento delicato. La moglie del principe William non si vede in pubblico da tempo: i medici le hanno consigliato riposo assoluto e l'annullamento di tutti gli impegni ufficiali, per dedicarsi esclusivamente alle cure per il tumore di cui lei stessa ha dato notizia in un video.

Come è raffigurata Kate Middleton

L'opera ritrae la principessa durante il primo banchetto di Stato del regno di Carlo III, un'occasione assolutamente solenne e importante. Per la serata di gala Kate Middleton aveva indossato l'elegantissimo abito total white Anemone firmato Jenny Packham, con coprispalle ricoperto di cristalli, guanti lunghi coordinati, fascia e spille istituzionali, pochette color avorio. La principessa del Galles aveva anche sfoggiato una preziosa tiara che non si vedeva da tempo: l'ultima ad averla scelta era stata la Regina Madre nel 1930.

Il look di quel banchetto di novembre scorso è stato replicato con esattezza dall'artista, che dunque non aveva davanti a sé il soggetto. "Quando non si può avere il modello davanti a sé – ha raccontato la pittrice alla CNN – occorre osservare in momenti diversi le espressioni e le caratteristiche che appartengono alla sua personalità. Tutti i miei ritratti sono costituiti da strati di personalità, ricavati a partire da tutto ciò che posso trovare sui protagonisti".

In particolare il suo intento era restituire allo spettatore alcune caratteristiche in particolare: da qui la scelta di quella precisa ricorrenza e di quel preciso outfit. Lo scopo era onorare la "forza e dignità" della principessa, secondo una dichiarazione rilasciata alla CNN e quel colore specifico la fa sembrare "regale e sicura di sé".

Instagram @tatlermagazine

Perché il ritratto della principessa non piace

La copertina col ritratto di Kate Middleton sta subendo la stessa sorte del ritratto di re Carlo. Di quest'ultimo non è affatto piaciuto lo sfondo rosso che sembra quasi inghiottirlo, mentre l'immagine della principessa è stata giudicata poco aderente alla realtà. I commenti in rete non sono affatto benevoli e sono quasi tutti dedicati alla scarsa somiglianza tra l'originale e il disegno. C'è chi si chiede se non sia piuttosto una parodia, chi ritiene che sia più riconoscibile l'abito che la principessa.

Le critiche sono giunte anche da esperti. Alastair Sooke, critico d'arte a capo del quotidiano britannico The Daily Telegraph, ha affermato in un articolo che il dipinto è "intollerabilmente brutto" e "non mostra alcuna somiglianza con il soggetto". Ha scritto: "Questa principessa del Galles ha lo stesso carisma di una statuina pacchiana in cima a una torta nuziale".