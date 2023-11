Kate Middleton in bianco illumina il banchetto di Stato: la storia della tiara nascosta per 100 anni Kate Middleton ha indossato una tiara rimasta segreta per più di cento anni: ecco a chi apparteneva il diadema prezioso.

La tiara indossata da Kate Middleton

In diversi appuntamenti reali con capi di Stato o altri sovrani europei, Kate Middleton ha scelto di indossare gioielli dall'alto valore simbolico. Per il ricevimento organizzato a Buckingham Palace da re Carlo III, però, la principessa del Galles ha sorpreso tutti optando per una tiara davvero rara e dalla storia antichissima. Un tributo a un membro della famiglia reale a cui Kate Middleton sembra ispirarsi nel suo ruolo di principessa del Galles.

L'outfit di Kate Middleton

L'abito di Kate Middleton al banchetto di Stato

Kate Middleton ha stupito tutti alla cena di gala che si è tenuta in onore del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, attualmente in visita di Stato nel Regno Unito. All'evento hanno partecipato altri membri della famiglia reale, tra cui il Principe William, la Regina Camilla e ovviamente re Carlo III.I conoscitori della Royal Family hanno subito notato che, a coronare l'abito total white Anemone firmato Jenny Packham a cui ha aggiunto un coprispalle ricoperto di cristalli , la principessa del Galles ha indossato una tiara mai vista prima.

Kate Middleton e Choo Kyung-ho, vice primo ministro della Corea del Sud

Di chi era la tiara mai indossata per quasi un secolo

I conoscitori della Royal Family hanno subito notato che, a coronare l'abito total white Anemone firmato Jenny Packham, la principessa del Galles ha indossato una tiara mai vista prima. Si tratta della Strathmore Rose Tiara, un gioiello che è rimasto nascosto e custodito nell'inestimabile collezione di gioielli della Famiglia Reale per 90 anni. La Tiara venne indossata per l'ultima volta nel 1930 dalla Regina Madre, moglie del re Giorgio VI, padre della defunta Elisabetta II. Il diadema è composto da rose argento e oro e può essere indossato sulla sommità del capo, come ha scelto di fare la principessa del Galles, oppure a fascia sulla fronte.

La tiara indossata da Elizabeth Bowes Lyon

La storia della tiara indossata da Kate Middleton

Il gioiello ha un valore inestimabile non solo dal punto di vista storico e artistico, ma anche dal punto di vista affettivo visto che la Strathmore Rose Tiara venne indossata per la prima volta il 26 aprile 1923. Quel giorno si tennero le nozze tra Elizabeth Bowes-Lyon, figlia del Conte di Strathmore, e il futuro sovrano d'Inghilterra, Giorgio VI.

Elizabeth Bowes Lyon da giovane

Kate Middleton è la prima persona a indossare di nuovo il gioiello dopo nove decenni. Un simbolo, come hanno notato gli appassionati di corte, che segna una tendenza che la principessa del Galles sta portando avanti da un po' di tempo: quella di replicare l'approccio, lo stile e il ruolo a corte della defunta Regina Madre. Nella cornice di questo tributo, si colloca anche la scelta di riportare in auge gioielli considerati "old fashioned" e ormai antichi e desueti.

Kate Middleton e il Principe William al ricevimento

La tiara abbinata ai gioielli della regina Elisabetta II

Quella indossata per il banchetto a Buckingham Palace è la quarta tiara scelta da Kate Middleton a partire dal 2011, anno del matrimonio con il principe William. Il diadema è stato abbinato a degli orecchini appartenuti alla defunta regina Elisabetta II.