Perché Kate Middleton ha scelto gli orecchini di perle per il Remembrance Day: c’entra la regina Elisabetta In occasione del Remembrance Day Kate Middleton ha scelto di indossare un paio di orecchini di perle a forma di fiore dal significato particolare.

A cura di Arianna Colzi

In occasione delle celebrazioni per il Remembrance Day che hanno coinvolto tutta la Famiglia Reale, Kate Middleton sceglie un look total black. L'outfit, adatto per un appuntamento così solenne, è stato immortalato mentre la Principessa del Galles si trovava al Cenotafio a Londra insieme agli altri membri della Royal family. Tuttavia, sono i gioielli a non essere passati inosservati visto il loro particolare valore affettivo.

Il look di Kate Middleton impreziosito dai gioielli reali

Come Camilla Parker Bowles, anche lei presente alla cerimonia del Remembrance Day, anche Kate Middleton ci ha abituato a riciclare gli abiti. La giacca total black sobria di stampo militare, realizzata dalla sartoria di Catherine Walker, brand inglese attivo dal 1977, è stata indossata già in un'altra occasione pubblica nel 2019. Anche il cappello nero realizzato da Philip Treacy viene spesso scelto dalla futura regina per gli eventi pubblici: lo aveva portato nel 2006, nel 2012 e poi ancora nel 2017. Ma a svettare sul look sono stati gli orecchini di perle.

I gioielli di perle e diamanti a forma di fiore appartengono allo scrigno della defunta regina Elisabetta II. Come da tradizione, nel periodo successivo al lutto i membri della Royal family devono indossare gioielli "bianchi", ossia orecchini o collane con diamanti e perle, da preferire a quelli con pietre colorate. Il leitmotiv dev'essere sempre quello della sobrietà e del basso profilo. Anche la spilla in oro rimanda alle tradizioni e agli incarichi della Famiglia Reale: si tratta di una spilla militare che simboleggia la Fleet Air Arm, la sezione aerea della Royal Navy. Kate Middleton è stata nominata commodoro da re Carlo III lo scorso agosto: una delle tante cariche militari della Principessa del Galles.

Quando Kate Middleton ha indossato i gioielli di Elisabetta II

Non è la prima volta che Kate Middleton indossa i gioielli della sovrana scomparsa un anno fa, a dimostrazione dell'ottimo rapporto di stima e affetto che legava Elisabetta II alla moglie del nipote. Anche per l'incoronazione di Carlo III a maggio di quest'anno, la principessa del Galles al collo esibiva una collana di diamanti della regina. Stessa cosa era accaduta per i funerali della sovrana, durante i qualila principessa ha omaggiato Elisabetta II con i suoi gioielli preferiti.