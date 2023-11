Kate Middleton in divisa, quali sono le cariche militari della principessa La futura regina ha visitato il reggimento Queen’s Dragoons Guards come Colonnello in Capo, titolo conferitole da Carlo III quest’estate. Questo non è l’unico ruolo che riveste all’interno dell’esercito, ecco quali sono gli altri.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton abbandona i suoi classici tailleur per vestire i panni militari. La principessa del Galles è apparsa in divisa in occasione della sua prima visita ufficiale alla QDG-Queen's Dragoon Guards dopo la nomina a Colonnello in Capo, titolo conferitole da Carlo III quest'estate. Perfetta anche come soldata, la futura regina, ha sfoggiato la divisa completa composta da giacca, gilet e casco mimetici, indossati sopra ai pantaloni neri e gli stivaletti.

Nel corso della visita ha avuto modo di intrattenersi con gli ufficiali superiori del reggimento mettendo in pratica alcune esercitazioni sul campo, come l'utilizzo di radio e droni. Il QDG ha sede a Dereham ed è specializzato nella ricognizione

Cosa indossava la principessa del Galles

Oltre al completo verde militare, Kate Middleton ha sfoggiato un'elegante giacca nera oversize firmata Holland Cooper. Il blazer doppio petto è stato abbinato ad un paio di stivaletti di See by Chloé che la principessa ha indossato per far visita alle famiglie del QDG-Queen's Dragoon Guards dove ha potuto apprendere le varie esperienze e commemorare i caduti durante il servizio in occasione del Remembrance Day, che cade l'11 novembre.

Proprio in onore di questa ricorrenza Kate Middleton ha appuntato sia sul blazer che sulla giacca mimetica la spilla a forma di papavero rosso che la tradizione britannica vuole che si sfoggi per tutto il mese. La futura regina ha inoltre colto l'occasione per consegnare medaglie e premi.

Le cariche militari di Kate Middleton

Il titolo di primo colonnello del QDG è solo una delle cariche militari che la futura regina ricopre. nel dicembre del 2022, a seguito della morte della Regina Elisabetta II, la principessa del Galles ha assunto il ruolo di Colonnello delle Guardie Irlandesi (Colonel of the Irish Guards), ereditandolo dal marito, il principe William, che invece è stato nominato Colonnello delle Guardie Gallesi, sostituendo Carlo divenuto re. Ad agosto, invece, Kate Middleton aveva ricevuto il titolo di Commodoro in Capo della FAA-Fleet Air Arm, un ruolo equiparabile a quello di un Ufficiale in Capo della sezione area della Marina e che le è stato lasciato dal principe Andrea.