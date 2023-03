Kate Middleton con la giacca mimetica: perché la principessa indossa l’uniforme militare Kate Middleton ha tolto gli abiti glamour con cui siamo abituati a vederla e ha indossato l’uniforme militare. Perché è vestita come un soldato?

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton ha preso molto sul serio il suo nuovo ruolo di colonnello delle guardie irlandesi (Colonel of the Irish Guards). Ha acquisito il titolo a dicembre 2022, in seguito alla morte della regina Elisabetta. Questo evento ha determinato non pochi cambiamenti nella royal family, sotto questo punto di vista. C'è chi dei titoli è stato completamente spogliato: il principe Andrea li ha persi a causa dello scandalo sessuale che lo ha coinvolto. E c'è chi ne ha acquisiti di nuovi: Kate Middleton per esempio è diventata principessa del Galles. La 41enne ha anche ricevuto, direttamente dal nuovo monarca re Carlo III, il titolo fino a quel momento appartenuto a suo marito. Lui era stato nominato colonnello delle guardi irlandesi nel 2011, prima del matrimonio, per volontà di Elisabetta II. Ora questo titolo è passato a sua moglie, mentre lui ha ereditato dal padre quello di colonnello delle guardi gallesi.

Kate Middleton in divisa

La principessa del Galles ha tolto la corona e gli abiti glamour che è solita indossare, per mettere una tuta mimetica e unirsi ai soldati sul campo di battaglia innevato nella pianura di Salinsbury. Ha trascorso con loro un'intera giornata di addestramento a Salisbury. Questa non è la prima volta che la principessa sfoggia divise militari. Lo scorso novembre, in onore della Giornata delle forze armate (Veteran's Day), ha fatto visita alla base militare Pirbright Training Academy e ha preso parte ad alcuni esercizi rivolti alle nuove reclute.

È stato un modo per omaggiare i valorosi uomini e le coraggiose donne che rappresentano il Paese e prestano servizio nelle forze armate, mettendo a repentaglio le loro stesse vite. Stavolta ha assistito a un corso di formazione medica e si è cimentata con un'esercizio di simulazione, volto a prestare assistenza a un soldato ferito. Si è anche informata sul sostegno dato all'esercito ucraino contro le mine antiuomo.

Ha indossato un abbigliamento consono, uguale a quello del resto dei soldati. Giacca mimetica verde scuro e marrone per lei, con maglione nero a collo alto di Holland Cooper, pantaloni aderenti verde oliva di G-Star RAW, berretto di lana coste, guanti scuri e un paio di stivali comodi Berghaus.