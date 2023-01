Kate Middleton compie 41 anni: come festeggerà il primo compleanno da Principessa di Galles Quest’anno la festa di Kate Middleton rischia di essere oscurato dalle rivelazioni bomba contenute nel memoir del principe Harry. La principessa rispetterà le tradizioni di compleanno?

Oggi, 9 gennaio 2022, Kate Middleton compie 41 anni. La royal family festeggia uno dei suoi membri più amati, la moglie dell'erede al trono, icona di stile e mamma affettuosa dei principini George, Charlotte e Louis. Il primo compleanno da principessa di Galles però rischia di essere oscurato dal principe Harry e dal suo memoir esplosivo, Spare, le cui rivelazioni campeggiano sui giornali di mezzo mondo (e non risparmiano nemmeno la festeggiata Kate Middleton…)

Le tradizioni di compleanno di Kate Middleton

La principessa nel corso degli anni ha sempre celebrato il suo compleanno lontana dai riflettori, con romantiche serate a lume di candela con il principe William o organizzando cene con gli amici nella sua casa di campagna nel Norfolk. Un momento privato, insomma, da condividere con chi ama. Adesso però Kate Middleton ha una nuova posizione: alla morte della regina Elisabetta II ha ereditato il titolo di Principessa del Galles che fu di lady Diana. La royal family quindi potrebbe decidere di pubblicare un nuovo ritratto, come fa di solito per i membri senior, o di celebrare pubblicamente uno dei suoi membri più amati. In questo momento la principessa si trova a Windsor, quindi è facile immaginare una cena con la famiglia riunita nell'Adelaide Cottage.

Perché il 41esimo compleanno di Kate Middleton sarà diverso

Quest'anno però anche per la riservata e diplomatica Catherine sarà impossibile ignorare le agitazioni della stampa sui Sussex: il principe Harry ha di nuovo acceso i riflettori sul difficile rapporto con il resto della famiglia nel suo memoir, Spare. Ufficialmente il libro sarà in vendita a partire dal 10 gennaio, ma moltissimi estratti sono già trapelati, e le rivelazioni colpiscono direttamente William e Kate.

Secondo il principe furono proprio i Cambridge, per esempio, a suggerirgli di indossare la famigerata uniforme nazista come travestimento per una festa in costume. Secondo i royal expert, il compleanno della principessa di Galles potrebbe essere il "diversivo perfetto" per spostare l'attenzione sulla royal family. La miglior risposta? Mostrarsi sereni, felici e uniti. In perfetto stile Windsor.