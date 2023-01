Nel libro di Harry un nuovo attacco al fratello William, lui e Kate “subiranno il peso dell’odio” Harry prende di mira suo fratello William e sua moglie Kate Middleton nell’autobiografia in uscita, dal titolo Spare, mentre re Carlo non viene trattato così male come alcuni si aspettavano.

A cura di Redazione Spettacolo

Sono trapelati i dettagli dell'autobiografia del principe Harry, dal titolo Spare – Il minore e in uscita a gennaio 2023, e sembra che la famiglia reale potrebbe aver bisogno di prepararsi per altre notizie bomba. Il 38enne non si sarebbe accontentato della serie di interviste, documentari e reality show in cui ha preso di mira la sua famiglia e avrebbe alzato la posta in gioco, rivelando nuove indiscrezioni sul trattamento ricevuto insieme a sua moglie Meghan Markle.

Una fonte che ha visionato il libro in anteprima avrebbe rivelato al Sunday Times Harry sarà "duro" con William, e si "scatenerà" anche contro Kate, mentre si rivelerà più gentile del previsto nei confronti di suo padre Re Carlo.

La fonte ha raccontato al Sunday Times: “In generale, penso che il contenuto sarà peggio di quanto la famiglia reale si aspetti. Tutto è messo a nudo. Re Carlo ne uscirà meglio di quanto fosse prevedibile, ma sarà dura in particolare per William e per Kate Middleton, che riceverà diverse frecciate. La descrizione della lotta tra i fratelli sarà minuziosa. Personalmente, non riesco a immaginare una riconciliazione tra Harry e William dopo l'uscita del libro".

Leggi anche Harry e Meghan si uniscono a William, Kate e Re Carlo per accogliere la bara di Elisabetta II

La fonte prosegue dichiarando che il libro dà l'impressione che Harry stia ancora lottando per superare la morte di sua madre, Lady Diana, rimasta vittima di un incidente d'auto nel 1997 all'età di 36 anni. Harry ha "proiettato" le sue paure e preoccupazioni per la morte di sua madre su sua moglie Meghan e questo aspetto pare sarà affrontato nel dettaglio.

Una cosa starebbe dando pensiero all'editore e alla coppia stessa, ovvero il calo di popolarità e consenso derivato soprattutto dal documentario di Netflix. I coniugi infatti hanno subito una sorta di contraccolpo dopo essersi fatti portavoce dell'ennesima sequela di accuse, a tal punto da essere stati additati come falsi e manipolatori a esclusivo loro vantaggio economico in questa sorta di rinascita artistica oltreoceano.