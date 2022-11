Camilla a Buckingham Palace: la spilla con nodo di diamanti è un messaggio d’amore per re Carlo La royal family ha tenuto un ricevimento a Buckingham Palace. Erano presenti sia la principessa Anna che la regina consorte: la spilla di Camilla è il simbolo della sua devozione a re Carlo.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I reali inglesi hanno tenuto un ricevimento a Buckingham Palace e hanno aperto le porte del palazzo reale a circa 200 atleti che hanno vinto medaglie durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 e di Pechino 2022 (i Giochi invernali). Hanno incontrato la nove volte campionessa del mondo Emma Wiggs, il tuffatore Tom Daley, il canoista Robert Olive e molti altri sportivi, tutti giovani promesse di diverse discipline. Erano ovviamente presenti all'evento re Carlo III e la regina consorte Camilla, ma c'erano anche Edoardo il conte di Wessex, il duca di Gloucester e la principessa Anna. La figlia di Elisabetta II ha con lo sport un rapporto molto stretto: è una grande appassionata di equitazione, è presidente della British Olympic Association ed è stata la prima reale britannica a competere alle Olimpiadi (nel 1976 a Montreal).

La royal family elegantemente vestita

Per la serata, re Carlo III ha indossato un abito nero con cravatta blu. Come lui anche il duca di Gloucester, mentre il principe Edoardo ha optato per il grigio con cravatta rossa. La figlia della regina Elisabetta invece ha indossato un abito midi nero con rifiniture color panna, gonna leggermente plissettata e fila di bottoni sul davanti. La principessa Anna ha completato il look con un'elegante pochette nera e preziosi gioielli: un paio di orecchini d'oro, una collana di perle bianche e blu con dettagli in oro, una spilla di diamanti. La collana è un pezzo rarissimo della collezione reale, visto solo durante il Royal London Yacht Club Champagne Party durante la Cowes Week nell'agosto 2018.

Il significato della spilla di Camilla

Elegantissima anche la regina consorte, che ha riciclato l'outfit. L'abito midi in velluto blu, con maniche lunghe e fila di bottoni sul davanti, è lo stesso indossato da Camilla per partecipare a un evento di beneficenza durante le festività natalizie del 2020. Lo ha abbinato agli immancabili collant scuri e a décolleté in suede nero. Per i gioielli, ha puntato su un paio di orecchini pendenti di perle e una spilla intrecciata ricoperta di diamanti appuntata al bavero.

Leggi anche La principessa Leonor di Spagna compie 17 anni: una futura regina con i pantaloni cargo

in foto: Camilla a settembre con la spilla a forma di nodo d’amore

Si tratta della spilla a forma di nodo d’amore: simbologia l'amore tormentato fra lei e l’allora principe Carlo, una relazione per anni contrastata e non vista di buon occhio, sia dai sudditi che tra i reali. Si tratta dello stesso gioiello sfoggiato nel suo primo look da regina consorte a settembre scorso. Il nodo di diamanti simboleggia la devozione di lunga data nei confronti del marito.

Perché indossavano tutti un papavero

Tutti i reali, tranne il principe Edoardo, hanno deciso di indossare anche una spilla con papavero, in vista del Remembrance Day (il Giorno della Memoria dell'11 novembre). Il fiore rosso è diventato il simbolo della disperazione della guerra e dell'importanza di ricordare coloro che hanno perso la vita nelle trincee del primo conflitto mondiale e in tutti i conflitti successivi.