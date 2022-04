Kate Middleton ricicla l’abito del battesimo di Charlotte: il significato del fiore rosso sul bavero Kate Middleton e il principe William hanno fatto un’apparizione a sorpresa all’Abbazia di Westminster: Kate Middleton si è conferma la maestra del riciclo creativo degli abiti.

A cura di Beatrice Manca

Se c'è una maestra del riciclo creativo degli abiti è proprio Kate Middleton: la Duchessa di Cambridge ha mostrato nel corso degli abiti che ogni abito può avere infinite vite nel corso degli anni anni. Il 25 aprile la Duchessa ha fatto un'apparizione a sorpresa all'Abbazia di Westminster insieme al principe William: la coppia ha celebrato l'Anzac Day, la giornata nazionale della memoria in Australia e Nuova Zelanda. Per l'occasione Kate Middleton ha tirato fuori dall'armadio un abito che ha almeno sette anni di età, indossato per il battesimo della figlia Charlotte!

Kate Middleton all’Abbazia di Westminster

Il dress coat bianco di Kate Middleton

Il 25 aprile Kate Middleton è apparsa in pubblico con uno dei suoi più famosi dress coat, i cappotti eleganti indossati come un abito. Si tratta di un modello firmato Alexander McQueen, indossato per la prima volta in occasione del battesimo della principessa Charlotte ormai sette anni fa.

Kate Middleton e William al battesimo di Charlotte nel 2015

Da allora l'abito è stato indossato in numerose occasioni con accessori diversi: questa volta la Duchessa ha completato il look con una fascia bianca sui capelli di Jane Taylor, un paio di décolleté in camoscio Gianvito Rossi e una pochette coordinata di Jenny Packham. La Duchessa ha lasciato i capelli sciolti sulla schiena, acconciati in onde lucenti e ben definite, e ha indossato un caro ricordo della principessa Diana: i suoi orecchini di perle.

Kate Middleton con una fascia per capelli Jane Taylor e gli orecchini di lady Diana

Perché Kate Middleton indossava una spilla a forma di papavero

L'unico tocco di colore al look candido di Kate Middleton era costituito da una spilla rossa sul bavero, un papavero stilizzato. A ben vedere, anche il principe William aveva la stessa spilla: si tratta di un omaggio ai caduti in occasione della ricorrenza dell'Aznac Day. Il papavero infatti è il fiore associato al sacrifico e al ricordo di chi non c'è più e torna protagonista durante il Remembrance Day, quando le reali appuntano i fiori rossi sul petto.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Come sempre, i royal look non lasciano nulla al caso, neanche il più piccolo dettaglio!